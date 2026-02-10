한양대 산업융합학부, 기술혁신대학 승격

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

융합 연구·산업 연계 교육 강화

한양대학교는 산업융합학부를 '기술혁신대학'으로 승격하고, 2026학년도부터 본격적인 운영에 들어간다고 10일 밝혔다.

한양대 전경. 한양대학교

산업융합학부는 '선취업·후진학' 패러다임을 주도해 온 한양대 재직자 교육의 축적된 경험과 기술혁신 분야의 연구성과를 집대성한 결과물이다. 2013년 공과대학 응용시스템학과로 출범한 이후, 2016년 산업융합학부로 개편되며 재직자 중심 융복합 교육을 본격화해 왔다.

이번 승격으로 산업융합학부는 한양대 기술혁신대학 소속 핵심 학부로 자리매김하며, 향후 추가적인 융합 전공 및 재직자 특화 교육과정의 플랫폼 역할을 담당할 예정이다. 이는 '재직자 단과대학'이라는 국내 최초 모델을 제도적으로 구현한 사례다.

현재 산업융합학부에는 국세청, 제조업, 정보기술(IT), 서비스, 공공기관 등 다양한 산업 분야에서 실무 경험을 축적한 재직자 학생들이 재학 중이다.

아울러 기술혁신대학 승격 이후에는 산업체 프로젝트 기반 수업, 현장 연계 캡스톤디자인, 기업·기관과의 공동 교육 프로그램 등 실무 중심 교육 모델이 더욱 강화될 전망이다.

권규현 기술혁신대학장은 "이번 승격은 그동안 한양대가 꾸준히 추진해 기술혁신 교육·연구의 주도권을 확보하고 기술혁신대학, 기술경영전문대학원과 창업대학원의 세 축을 통해 글로벌 기술혁신연구를 선도할 것"이라며 "학부와 대학원이 유기적으로 연결된 기술혁신 교육 체계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.





한편 한양대는 기술혁신대학을 중심으로 산업계와의 전략적 파트너십을 강화하며 기술경영전문대학원과 함께 실제 산업 현장과 연계된 프로젝트 수행, 혁신 스타트업과의 협업 등 실전 중심의 교육·연구 모델을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

