한림대강남성심병원, 비침습 AI 혈류분석 시스템 도입

"관상동맥 시술 필요성, AI로 1분 내 판단"

한림대강남성심병원은 관상동맥 중재시술의 안전성과 치료 판단 정확도를 높이기 위해 인공지능(AI) 기반 관상동맥 혈류분석 시스템 'μFR AngioPlus Core(뮤에프알)'을 도입했다고 6일 밝혔다.

AI 관상동맥 혈류분석 시스템 뮤에프알에 대해 설명하는 한림대강남성심병원 순환기내과 조정래 교수. 한림대강남성심병원

관상동맥 질환은 심장에 혈액과 산소를 공급하는 혈관이 좁아지거나 막히는 질환이다. 문제는 혈관이 좁아 보이더라도 실제 혈류 장애가 없는 경우가 있는 반면, 외형상 협착이 심하지 않아 보여도 혈류 감소가 큰 경우가 있다는 점이다. 이에 따라 치료 과정에서는 혈관 협착 정도보다 실제 혈류 장애 여부를 정확히 판단하는 것이 중요하다.

기존에는 관상동맥 내부에 와이어를 삽입하고 약물을 투여하는 침습적 검사를 통해 혈류 상태를 확인했다. 이 과정은 환자 부담이 크고, 시술 여부 판단이 시술자의 경험과 육안 평가에 의존하는 한계가 있었다.

뮤에프알은 관상동맥 조영술 영상만으로 혈류 상태를 약 1분 이내에 수치화해 분석하는 비침습적 검사 시스템이다. 추가 시술이나 약물 투여 없이도 중재시술 필요 여부를 판단할 수 있어 응급 환자나 고위험군 환자에게 활용 가능하다. 스텐트 시술 여부와 위치를 시뮬레이션으로 검토할 수 있다는 점도 특징이다.

일반적으로 μFR 값이 0.8 전후일 경우 이를 기준으로 스텐트 시술과 약물 치료 여부를 판단한다. 의료진은 이 수치와 환자의 증상, 병변 특성 등 임상 정보를 종합해 치료 방침을 결정하게 된다.

조정래 한림대강남성심병원 순환기내과 교수는 "관상동맥 협착을 육안이 아닌 수치로 판단할 수 있어 치료 결정의 객관성이 높아졌다"며 "불필요한 시술을 줄이는 데 도움이 된다"고 말했다.





병원 측은 AI 기반 혈류 분석 기술이 해외 다국가 임상 연구를 통해 정확도와 안전성이 평가됐다고 설명했다. 다만 구체적인 연구 설계나 결과 수치는 공개되지 않았다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

