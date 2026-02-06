"국내 경영진 53%, 올해 경기 긍정"… 5년 내 응답 최고치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

EY한영 설문조사

국내 기업 경영진의 경기 전망이 지난해와 비교해 긍정적으로 변했다.

글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영은 지난달 개최한 '2026 EY한영 신년 경제전망 세미나'에 참석한 국내 주요 비즈니스 리더들을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 6일 발표했다. 이번 조사에는 국내 기업 경영진 242명이 참여했다.

올해 한국 경제를 '긍정적'으로 전망한 응답자는 53%로 과반을 넘겼다. 이는 전년도 조사에서 '부정적' 응답이 91%에 달해 최근 5년간 EY한영 조사 중 가장 부정적인 인식이 나타났던 것과 대비되는 결과로, 기업 경영진들의 경기 인식이 완연한 회복세에 접어든 것으로 분석됐다.

기업들의 실적 자신감도 회복한 것으로 확인됐다. 응답자의 55%는 올해 자사 실적이 전년 대비 성장할 것으로 내다봤으며, 이는 지난해(41%)보다 14%포인트 상승한 수치다. 반면 실적 악화를 예상한 응답 기업 비중은 12%로, 최근 5년 중 최저 수준을 기록했다.

대외 리스크에 대한 인식도 일부 완화된 것으로 나타났다. '경기 둔화 및 경제 불확실성(고환율·인플레이션 등)'을 올해 기업 운영의 주요 리스크로 꼽은 응답은 64%로 여전히 높은 수준이었으나, 전년(76%) 대비 12%포인트 감소했다. 이외에도 글로벌 공급망 불안정 및 원자재 가격 상승(50%), 주요국의 자국우선주의 정책(통상·무역 등)(46%), 법·제도 및 규제 환경의 변화(31%) 등은 구조적 외부 변수로 기업 경영에 지속적인 영향을 미치고 있는 것으로 조사됐다.

경기 인식은 개선됐지만, 기업들의 전략 방향은 여전히 '확장'보다는 '내실 강화'에 무게가 실렸다. 향후 2년간 기업들이 가장 집중할 혁신 전략으로는 운영 효율화 및 자동화(35%)와 기존 사업 강화 및 매출 극대화(33%)가 꼽혔다. 최근 3년 추이를 보면 '운영 효율화 및 자동화'에 대한 응답은 2024년 25%, 2025년 29%, 2026년 35%로 꾸준히 증가했지만, '신규 사업 분야 개척'은 27%, 24%, 19%로 감소세를 나타냈다.

기업들의 인공지능(AI) 도입과 투자도 전년 대비 확연한 확산세를 보였다. 전사적 또는 일부 영역에 AI를 도입한 기업은 73%로, 전년(52%) 대비 21%포인트 급증했다. 아직 도입하지 않았으나 향후 도입 계획이 있다고 응답한 기업은 26%였으며, AI 도입 계획이 없다고 답한 기업은 1%에 불과했다. 또한 향후 2년 내 AI에 추가 투자 계획을 가진 기업도 89%에 달해 전년 대비 7%포인트 상승했다.





박용근 대표이사는 "AI 기반 운영 효율화는 이미 보편화돼 상당수 기업이 효과를 체감하고 있지만, 가치 창출 영역으로의 확장은 여전히 초기 단계"라며 "AI로 확보한 인력과 리소스를 R&D와 제품·서비스 혁신에 전략적으로 재배치하고, 인간과 AI의 협업 구조를 설계하는 것이 미래 경쟁력을 좌우할 것"이라고 강조했다.





