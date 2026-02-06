한유원, 동반성장몰 입점 중소기업 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

95만 회원에 자사 제품 홍보·판매 기회

한국중소벤처기업유통원(한유원)이 중소기업·소상공인의 판로지원을 위해 운영하고 있는 '동반성장몰'에서 입점 중소기업을 모집한다고 6일 밝혔다.

동반성장몰은 중소기업, 소상공인만이 입점할 수 있는 온라인 복지몰로 현재 2800개 중소기업의 우수제품 19만여개를 보유하고 있다.

공공기관, 대기업 등의 임직원은 개인별 지급된 복지포인트를 활용해 동반성장몰에서 우수한 중소기업 제품을 합리적인 가격으로 구매할 수 있다.

동반성장몰에 입점한 중소기업은 237개 고객사 임직원 등 95만 회원에게 자사 제품을 홍보·판매할 수 있다. 국세청에서 운영하는 '세금포인트 할인쇼핑몰'에도 제품을 노출할 수 있다. 타 복지몰 대비 저렴한 수수료와 함께 기획전, 경품 이벤트 등의 판촉 활동도 지원받는다.

입점 절차, 필요 서류 등 자세한 내용은 '동반성장몰' 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 입점 신청은 판판대로 홈페이지에서 받는다. 입점 신청은 연중 상시 진행된다.





이태식 한유원 대표이사는 "2018년 문을 연 동반성장몰은 지난해 230억원의 매출을 달성하며 중소기업의 온라인 진출을 지원해 왔다"며 "우수한 제품을 보유했음에도 판로 확대에 어려움을 겪고 있는 중소기업, 소상공인이 온라인 시장에서 날개를 펼칠 수 있도록 동반성장몰이 앞장서겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

