롯데쇼핑, 작년 영업익 15.6%↑…백화점·해외사업 반등(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연간 영업이익 5470억원…매출 1.8%↓

마트·e커머스 등 게열사 전반 부진

국내 백화점 외국인 증가세로 만회

베트남 백화점·마트 호조도 일조

롯데쇼핑이 지난해 대형마트와 슈퍼, 온라인 사업 등의 전반적인 부진으로 매출 감소세가 이어졌으나 국내외 백화점 사업의 선방과 전년 통상임금 관련 인건비 반영에 따른 기저효과로 수익성을 지켰다.

롯데백화점 본점. 롯데쇼핑 제공

AD

롯데쇼핑은 연결 기준 지난해 연간 영업이익이 5470억원으로 전년 대비 15.6% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 6일 공시했다. 매출은 13조7384억원으로 전년 대비 1.8% 감소했다. 지난해 4분기 매출은 3조5218억원으로 전년 동기 대비 1.3% 늘었고, 영업이익은 2277억원으로 54.7% 상승했다.

롯데쇼핑 측은 "백화점 대형점 중심의 집객 확대와 외국인 관광객 구매 증가, 베트남 사업의 가파른 성장세에 2022년 4분기 이후 3년 만에 동분기 매출 반등에 성공했다"고 평가했다. 지난해 4분기와 연간 영업이익 상승에는 대법원의 통상임금 관련 판결에 따른 2024년 4분기 일회성 비용(인건비)의 기저효과도 반영됐다.

베트남 사업 중에서는 롯데백화점이 하노이에서 운영 중인 롯데몰 웨스트레이크 하노이가 분기 최대 이익을 경신하면서 현지에서 운영 중인 백화점 3곳의 지난해 영업이익이 101억원으로 흑자전환했다. 베트남 할인점도 5년 연속으로 영업이익이 증가해 지난해 405억원을 기록했다.

백화점 사업은 지난해 4분기 매출액이 9525억원, 영업이익은 2260억원으로 전년 동기 대비 각각 4.4%와 25.7% 신장했다. 특히 외국인 매출이 전년 대비 37% 증가한 7000억원대로 역대 최대치를 기록했다. 외국인 고객 국적도 지난해 전점 기준 미국·유럽 비중이 16%, 동남아시아 13%로 특정 지역에 편중되지 않은 다양한 국가의 고객이 유입됐다.

롯데몰 웨스트레이크 하노이. 김흥순 기자

마트·슈퍼 등 그로서리 사업은 지난해 4분기 매출이 1조6534억원으로 전년 동기 대비 1.1% 증가했으나 영업손실 105억원으로 적자가 지속됐다. 국내 마트·슈퍼 사업 매출은 수익성 개선 노력 속에 영업 적자 폭을 개선했고, 해외 할인점은 베트남 기존점이 매출 신장률 15%를 기록하는 등 외형성장을 이어갔다.

e커머스 사업부는 수익성 중심의 운영을 통해 지난해 4분기 영업 적자를 전년 동기 대비 60% 이상 줄이면서 8개 분기 연속으로 적자가 축소됐다. 하이마트는 업황 침체 등의 영향으로 지난해 4분기 매출이 전년 동기 대비 5.7% 감소했으나 수익성 중심의 핵심 사업 전략이 성과를 내며 연간 영업이익은 460.8% 상승했다.

홈쇼핑의 지난해 4분기 매출은 2324억원, 영업이익은 104억원으로 각각 9.6%와 24.9% 감소했다. 이는 전년 동기 일회성 이익(부가세 환급 등) 발생에 따른 역기저 효과가 반영된 결과라고 회사 측은 설명했다. 이 밖에 컬처웍스는 4분기 해외 대작 흥행에 따른 영화관 관람객 증가와 투자배급 작품 수 확대로 4분기 매출이 전년 동기 대비 39.7% 신장한 1284억원을 올렸고, 영업손실은 22억원으로 적자폭을 줄였다.

롯데쇼핑은 올해 잠실·명동 롯데타운을 필두로 외국인 관광객, VIP 대상 마케팅을 강화하며 국내 1위 리테일러로서의 위상을 공고히 한다는 계획이다. 본점은 외국인 전용 멤버십 카드 출시 등 특화 서비스를 통해 글로벌 관광 필수 코스로서의 입지를 굳히고, 잠실점은 대규모 시즌 콘텐츠를 활용한 집객력 강화에 나선다.

마트는 본업 경쟁력 강화와 중장기적 영업이익 개선 노력을 지속해나간다는 계획이다. 온라인에서는 오카도 스마트 플랫폼(OSP)을 적용한 '제타 스마트센터 부산'을 오픈해, 새로운 성장 동력을 확보하는 한편, 해외 점포 리뉴얼과 신규 출점을 통해 동남아 시장 리테일 지배력을 강화한다.

임재철 롯데쇼핑 재무본부장은 "2025년에는 대형점 집객 확대 및 외국인 관광객 적극 유치와 베트남 등 해외사업의 성공적인 운영을 통해 수익성을 극대화할 수 있었다"며 "앞으로도 국내에서는 본원적 경쟁력을 강화하고 해외 시장에서는 지배력을 확대하며 지속 가능한 성장 기반을 공고히 할 것"이라고 강조했다.





AD

한편 롯데쇼핑은 지난해 상장 이후 최초로 중간배당을 실시한 데 이어 결산배당을 2800원으로 확정했다. 이에 따라 연간 합산 주당 배당금은 4000원으로 늘었다. 배당액 증액으로 배당성향 40% 이상 기준을 충족하며 과세 기준 배당소득 분리과세 요건을 충족하게 됐다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>