쿠쿠 "끓인물 정수기 시리즈 판매량, 전년 대비 26% 성장"

커피머신 4분기 판매량, 3분기 대비 85%↑

홈카페 수요가 늘어나면서 쿠쿠의 끓인물 정수기와 커피머신 판매량이 증가세다.

쿠쿠는 지난해 끓인물 정수기 라인업 판매량은 전년 대비 26% 성장했다고 6일 밝혔다. 지난해 6월 출시된 커피머신의 경우 4분기 판매량이 전분기 대비 85% 증가한 것으로 집계됐다.

외식 물가 부담으로 집 안에서 온전한 휴식과 여유를 즐기려는 '홈 카페' 수요가 급증한 영향이다.

리얼 100℃ 끓인물 정수기 제품군은 번거로운 과정 없이 편리하게 100℃ 의 초고온수를 사용할 수 있어 판매량이 꾸준히 늘고 있다. 쿠쿠 고유의 특허 기술이 적용된 보일링 챔버에서 100℃ 끓인 물이 즉시 출수되는 혁신 기술이 탑재돼있다.

쿠쿠의 '100℃ 끓인물 정수기'는 기존 85℃ 내외였던 온수 온도의 한계를 넘어섰다. 조리 때 음식의 맛을 최상으로 끌어올리고, 소독이나 수저류 열탕 소독 등 위생 관리가 필수적인 겨울철 활용도가 높다.

쿠쿠는 스팀 살균 기능이 추가된 '스팀100 정수기'와 빌트인 정수기에 끓인 물 기능을 탑재한 '스팀 100 빌트인 정수기' 등을 선보였다.

한겨울에도 아이스 음료를 선호하는 '얼죽아' 트렌드와 함께 사계절 가전으로 진화한 얼음 정수기 매출도 성장세다. 쿠쿠의 '제로 100 슬림 바리스타 얼음 정수기'는 12분대의 쾌속 제빙 기능과 최고 100℃ 온수부터 컵라면에 적합한 80℃ 등 선택 온수 출수 기능을 갖추고 있다.

바리스타 드립 모듈을 체결하면 브루잉 모드로 전환, 18가지 레시피로 커피를 즐길 수 있다. 물이 통하는 모든 관로와 외부 코크까지 살균할 수 있는 '인 앤 아웃 자동 살균 시스템'도 탑재했다.

쿠쿠의 커피머신도 판매 호조를 보이며 시너지 효과를 내고 있다. 작년 처음 선보인 커피머신은 쿠쿠만의 고압력 추출 노하우를 적용해 일반 가정용 머신(15Bar)을 뛰어넘는 19Bar의 고압 펌프를 탑재해 크레마와 커피의 깊은 향을 구현해냈다. '밀크 스팀바 탑재형'과 '기본형' 두 가지로 출시돼 라떼, 카푸치노 등 다양한 커피 메뉴를 기호에 맞춰 즐길 수 있다.

쿠쿠는 전국 126개 서비스 네트워크를 구축해, 전국 어디서나 촘촘한 사후 관리 서비스를 제공한다.





쿠쿠 관계자는 "이번 성과는 100℃ 끓인 물 기술과 제빙 기능의 조화를 통해 계절의 경계를 허문 쿠쿠의 혁신 기술이 시장 트렌드와 맞물린 결과"라며 "앞으로도 소비자의 세분화된 취향과 라이프스타일을 만족시킬 수 있는 차별화된 제품과 서비스를 통해 업계를 선도해 나갈 것"이라고 말했다.





