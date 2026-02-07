아이 눈동자가 따로 논다면…'소아 사시' 골든타임 주의보[콕!건강]

"크면 나아지겠지" 방심은 금물

시력 발달 저해와 약시 위험

"조기 진단이 시기능 회복 골든타임 결정"

"크면 나아지겠지."

아이의 눈이 살짝 어긋나 보일 때 부모가 흔히 하는 말이다. 하지만 소아 사시는 무심코 넘길 일이 아니다. 오히려 치료 시기를 놓치면 한쪽 눈을 제대로 쓰지 않게 되면서 약시(시력 감소)로 이어질 수 있다. 이때는 안경을 써도 정상 시력 회복을 보장할 수 없다.

양쪽 눈을 함께 쓰는 '양안시' 기능도 저하된다. 양 눈을 사용해 입체적으로 사물을 인식하지 못하면 일상생활 곳곳에서 불편이 생길 수 있다. '조금 더 크면 병원에 가 봐야지'라는 유보적 판단이 위험한 이유다. 아이의 눈이 보내는 신호를 조기에 발견하고 치료하는 것이 무엇보다 중요하다.

사시는 두 눈이 똑바로 정렬되지 않은 상태다. 흔히 아이의 양쪽 눈 시선의 방향이 서로 다를 때 의심할 수 있다. 소아 사시의 원인은 아직 명확히 밝혀지지 않아 특별한 예방법은 없다. 진단을 위해서는 시력 검사, 안구 운동 검사, 감각 기능 검사 등 전반적인 안과 검사를 시행한다. 증상 발생 시기와 증상의 지속성 여부, 사시가 한쪽 눈에만 나타나는지 양쪽 눈에 번갈아 나타나는지 여부, 가족력 유무 등도 살핀다. 사시각(눈이 돌아간 정도)을 측정하고 사시의 종류와 정도를 종합적으로 평가한다.

수술 필요한 경우 대부분…조기 진단이 핵심

치료는 크게 비수술적 치료와 수술적 치료로 나뉜다. 비수술적 치료에는 안경 교정, 가림 치료, 안구 근육 내 보톡스 주입을 통한 교정 등이 있다. 하지만 치료 효과와 재발 위험을 고려하면 수술적 치료가 필요한 경우가 대부분이다.

사시 수술은 눈을 움직이는 외안근(안구를 움직이는 6개의 근육과 눈꺼풀을 올리는 1개의 근육)을 진단에 맞게 위치를 옮기거나 절제해 눈의 정렬을 바로잡는 방식이다. 수술 시간은 사시 종류, 이전 수술 유무, 전신질환 동반 유무에 따라 달라질 수 있지만, 보통 1시간 이내로 진행된다. 수술 후에는 재발, 충혈, 복시 등이 생길 수 있으며, 대부분 호전되나 일부 재수술이 필요한 경우도 있다.





하석규 고려대 안산병원 안과 교수는 "소아 사시 수술은 전신마취로 진행되지만 수술과 마취 시간이 길지 않아 전반적인 위험도는 낮은 편"이라며 "수술 중 결막을 약 3㎜ 정도만 절개하기 때문에 수술 후 흉터가 육안으로 거의 확인되지 않아 미용상 부담도 크지 않다"고 말했다. 하 교수는 "소아 사시가 성장하면서 저절로 좋아질 것이라고 기대하기보다 조기에 정확한 진단을 받는 것이 중요하다"며 "적절한 시기에 치료를 시작하면 약시를 예방하고 양안 시기능이 정상적으로 발달할 가능성이 있다. 아이의 눈이 어긋나 보인다면 지체하지 말고 안과 전문의의 진료를 받는 것이 바람직하다"고 강조했다.





