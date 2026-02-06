금리 우대쿠폰에 경품까지…하나은행, 동계 밀라노 대축제 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하나은행은 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽에 참가하는 대한민국 국가대표 선수단 '팀 코리아'의 선전을 기원하며 '동계 밀라노 대축제 이벤트'를 실시한다고 6일 밝혔다.

우선 오는 28일까지 '하나원큐' 이벤트 페이지를 통해 대한민국 국가대표 선수단을 응원하는 손님은 누구나 '금메달 기원 특별 금리우대 쿠폰'을 발급받을 수 있다.

이 쿠폰을 사용하면 하나은행의 대표 적금상품인 '내맘 적금'에 연 2.2%의 추가 금리 혜택이 제공되며, 자동이체 우대금리 연 0.5%를 포함해 최고 연 4.8% 금리를 받을 수 있다. 금리우대 쿠폰이 적용될 경우 '내맘 적금'은 1년제 정액적립식으로 월 최대 50만원 한도 내에서 가입 가능하다.

아울러 이벤트에 참여한 손님 중 추첨을 통해 ▲팀 코리아 선수복(3명) ▲겨울용 패딩 장갑(5명) ▲겨울용 비니(5명) 등 동계 스포츠 시즌과 어울리는 다양한 경품을 제공할 예정이다.





하나은행 관계자는 "이번 이벤트는 '팀 코리아'의 선전을 응원하고 손님들께 다양한 금융 혜택을 제공하기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 손님과 함께 일상 속에서 공감할 수 있는 국내외 스포츠 이벤트를 지속적으로 선보이겠다"고 밝혔다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

