영월군, 설 명절 맞아 전통시장·골목형상점가 소비이벤트 추진

영월사랑상품권 결제 시

5% 추가 인센티브 지급

강원도 영월군은 오는 9일부터 22일까지 2주간 전통시장과 골목형상점가 내 가맹점에서 '영월사랑상품권(영월별빛고운카드)'으로 결제하는 경우 5%의 추가 인센티브를 지급하는 '전통시장·골목형상점가 소비 이벤트'를 진행한다.

영월군청 전경.

이번 이벤트는 영월 관내 전통시장(서부시장·중앙시장)과 골목형상점가(주천) 내 가맹점 약 280여곳을 대상으로 하며, 가맹점 목록은 영월군 누리집 '새소식'게시판에서 확인할 수 있다.

이번 소비 이벤트는 명절 기간 소비가 집중되는 시기에 지역화폐 사용 혜택을 확대함으로써 전통시장과 골목형상점가의 매출 증대는 물론, 지역 내 소비를 촉진하기 위해 추진됐다.

소비 이벤트를 통해 적립된 추가 인센티브는 2026년 11월 30일까지 사용 할 수 있다.





이상숙 경제과장은 "설 명절을 맞아 이번 소비이벤트가 전통시장과 골목형상점가의 소비를 촉진하고, 경기침체로 어려움을 겪는 소상공인과 소비자 모두에게 도움이 되기를 기대한다"고 말했다.





영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

