슈퍼사이클 덕분…"상반기 반도체 일자리 4000명 늘어난다"

한국고용정보원 주요 업종 일자리 전망

해외 생산 확대 섬유 업종 일자리 감소

기계, 조선, 전자, 자동차 등 전년 수준

인공지능(AI) 발(發) 슈퍼사이클 덕분에 올해 상반기 반도체 일자리가 1년 전보다 4000명 늘어날 것이라는 전망이 나왔다.

한국고용정보원과 한국산업기술진흥원은 6일 2026년 상반기 주요 업종의 일자리 전망을 발표했다.

전망에 따르면 지난해 상반기 대비 반도체 업종 일자리는 증가하며 섬유 업종 일자리는 감소할 것으로 예상된다. 기계·조선·전자·철강·자동차·디스플레이·금속가공·석유·화학 업종은 전년 동기 고용 수준을 유지할 것으로 보인다.

한국고용정보원은 전년 동기 대비 고용 증가율을 기준으로 1.5% 이상이면 '증가', -1.5% 이상 1.5% 미만이면 '유지', -1.5% 미만이면 '감소'로 봤다.

반도체 일자리 추이. 한국고용정보원

우선 상반기 반도체 일자리는 전년 동기 대비 2.8%(4000명) 증가할 전망이다. AI 시장이 성장하면서 고부가 메모리 시장이 호황을 맞았다. 이에 반도체 수출은 2000억 달러를 기록할 것으로 보이며, 올해 반도체 설비투자도 전년 대비 12% 증가할 것으로 예상된다.

섬유 일자리 추이. 한국고용정보원

반면 섬유 일자리는 2.0%(3000명) 감소할 것으로 예상된다. 소비 심리가 개선되고 고기능성 소재 수요가 늘면서 생산은 증가할 가능성이 있다. 하지만 해외 생산이 지속적으로 증가하면서 섬유 업종 고용이 감소하는 추세다.

나머지 분야는 모두 고용이 1.5% 범위 안에서 증가·감소를 이루며 전년 수준을 유지할 것으로 보인다. 기계 일자리는 0.4%(2000명) 감소가 예상된다. 글로벌 제조업 경기가 둔화하고 통상 환경이 불확실해짐에 따라 수출이 전년 대비 줄어들 것으로 보인다.

조선 일자리는 1년 전보다 0.8%(1000명) 늘어날 것으로 전망된다. 고선가 선박의 인도가 본격화하고 생산 공정 안정화가 이뤄지면서 전반적인 수출 흐름이 개선될 것으로 기대된다.

전자 일자리는 0.1%(1000명) 감소가 예상된다. AI 중심 투자가 지속되고 내수가 개선되면서 가전 등 수요가 늘겠으나 해외 생산이 증가하면서 고용 수준은 전년과 비슷할 것으로 보인다.

철강 일자리는 0.6%(1000명) 줄어들 것으로 예측된다. 중국발 공급과잉과 글로벌 보호무역주의 강화로 수출 환경이 불확실해진 결과다. 다만 생산은 기저효과로 전년 동기 대비 소폭 늘어날 가능성이 있다.

자동차 일자리는 1년 전보다 0.5%(2000명) 늘어날 것으로 예상된다. 신차 출시 효과, 친환경차 수요 확대 등 영향으로 수요가 완만하게 회복 중이다.

디스플레이 일자리는 1.2%(1000명) 감소할 것으로 보인다. 반도체 가격이 오르면서 세트 제품 생산량이 축소될 위험이 있지만 AI 대중화, 프리미엄 IT OLED 패널 출하량이 늘면서 OLED 생산은 늘어날 수 있다.





금속 가공 일자리는 0.9%(3000명) 감소할 것으로 예상되고, 석유·화학 일자리는 0.2%(1000명) 줄어들 것으로 전망된다.





세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr

