넥슨게임즈, 가족돌봄 아동 위한 '위드영 겨울방학 힐링캠프' 진행

돌봄 부담 경감에 정서적 회복까지 지원

넥슨게임즈는 넥슨재단, 초록우산과 함께 지난 4~5일 영 케어러를 위한 '위드영 겨울방학 힐링캠프'를 진행했다고 6일 밝혔다.

넥슨게임즈 사옥을 방문한 가족돌봄 아동들이 사운드 스튜디오를 체험하고 있다. 넥슨게임즈 제공

영 케어러는 장애·질병·노화 등으로 돌봄이 필요한 가족을 보살피거나 생계 책임을 지는 아동과 청소년, 청년을 뜻한다. 앞서 넥슨게임즈는 지난해 11월 넥슨재단과 함께 이들을 지원하는 사회공헌 사업 '위드영 프로젝트'를 시작하고, 초록우산에 1억원을 기부한 바 있다.

이번 힐링캠프는 영 케어러가 가족 돌봄 부담에서 잠시 벗어나 휴식과 정서적 회복의 시간을 보낼 수 있도록 기획됐다. 지원 대상 청소년과 형제자매 등 17명을 초대해 이틀에 걸쳐 게임 제작 과정 체험, 미술 심리치료사의 아트테라피 수업, 놀이공원 방문 등 다양한 프로그램을 진행했다.

넥슨게임즈는 캠프 첫날 참가자들을 사옥에 초청해 명예사원증과 웰컴 키트를 전달하고, 사내 식당 '든든'에서 함께 식사했다. 게임 산업에 대한 소개와 게임 개발 과정에 대한 오리엔테이션도 했다. 참가자들은 게임 사운드 완성 과정을 시연하고 캐릭터 목소리를 녹음하는 등 게임 제작 과정을 체험했다. 이후 직접 연기한 목소리가 담긴 캐릭터 영상을 기념으로 받았다.

또 전문 강사의 레크리에이션 활동과 미술 심리치료사가 진행하는 아트테라피 수업으로 심리적 안정과 감정 환기를 돕는 시간을 마련했다. 마지막 날에는 놀이공원을 방문해 즐거운 추억을 남길 수 있도록 했다.





이영호 넥슨게임즈 환경·사회·지배구조(ESG) 태스크포스(TF) 실장은 "위드영 프로젝트는 영 케어러들의 돌봄 부담을 덜어주고 안정적인 삶을 이루도록 돕는 것이 목표"라며 "앞으로도 이들의 건강한 성장을 위한 다양한 지원 방안을 고민할 예정"이라고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

