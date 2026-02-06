자생한방병원, 몽골 의료진에 한의 비수술 척추 치료 소개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

몽골 21개 병원 소속 의료진 25명 참석

자생한방병원은 최근 몽골 정형외과와 재활의학과 의료진을 대상으로 한의 치료법 설명회를 열었다고 6일 밝혔다.

‘자생한방병원 한의 치료법 설명회’에 참여한 몽골 의료진들이 한의통합치료 시연 강의를 듣고 있다. 자생한방병원

이번 설명회에는 몽골 21개 병원 소속 의료진 25명이 참석했다. 프로그램은 병원 투어와 한의학 및 통합의학 이론 강의로 구성됐다. 약침과 추나요법 동작침법 등 비수술 척추 치료 시연도 함께 진행됐다. 설명회에서는 한의 비수술 허리 치료의 원리와 임상 적용 사례가 중심적으로 다뤄졌다. 참석자들은 치료 프로세스를 직접 확인하며 실제 임상 현장에서의 적용 가능성을 살폈다.

몽골 의료진 간후야그 푸레브둘람 의사는 "약침과 추나요법 등을 현장에서 확인할 수 있었다며 통합의학에 대한 이해를 넓히는 계기였다"고 말했다. 이진호 자생한방병원장은 "해외 의료진들이 자생의 비수술 치료 시스템과 임상적 강점을 폭넓게 이해할 수 있는 자리였다"며 "앞으로도 꾸준한 국제 교류를 바탕으로 한의학의 글로벌 경쟁력 강화를 이어가겠다"고 말했다.





자생한방병원은 해외 의료진 대상 교육 프로그램과 국제학술대회를 통해 한의학의 세계화 사업을 이어가고 있다. 동아시아 의료기관 가운데서는 유일하게 ACCME 인증 보수교육기관으로 지정돼 있다. 올해는 미국 인디애나 의과대학과 함께 국제학술대회를 공동 개최할 예정이다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

