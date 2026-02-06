대전시, 설 연휴 병의원 857곳·약국 537곳 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

24시간 응급진료체계 가동...9개 응급의료기관 운영 모니터링

사진=대전시 제공

대전시가 설 연휴 기간인 오는 14일부터 18일까지 24시간 응급진료체계를 가동한다.

시는 5개 자치구와 함께 6개 반으로 응급의료상황실을 편성·운영하며, 연휴 내내 응급진료 관련기관 협조체계를 유지하고 문 여는 병·의원과 약국의 운영 현황을 점검한다. 또한 응급환자 진료 공백 방지, 의료사고 민원 처리 등 상황 대응 업무도 수행한다.

응급의료상황실은 연휴 기간 관내 9개 응급의료기관의 정상 운영 여부를 매일 모니터링하고, 특이사항 발생 시 즉시 조치하는 등 신속 대응체계를 가동한다.

아울러 경증 환자의 진료 불편을 해소하고 응급실 과밀화를 예방하기 위해 문 여는 병·의원 857곳과 약국 537곳을 지정해 운영하며, 시민들이 연휴 기간 중 집 근처에 지정된 의료기관과 약국을 이용할 수 있다.

연휴 기간 운영하는 병의원 및 약국 정보는 ▲대전시 및 자치구 홈페이지 ▲응급의료포털 ▲'응급의료정보제공' 및 '응급똑똑' 앱(App)에서 확인할 수 있으며, ▲119(구급상황관리센터) ▲120(대전시 콜센터) ▲129(보건복지콜센터)를 통해서도 안내받을 수 있다.





최동규 대전시 체육건강국장은 "설 명절 기간 촘촘한 응급의료체계를 유지해 시민들이 의료 이용에 불편함 없이 안전하고 평안한 연휴를 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

