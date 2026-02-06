동해시티투어버스, 7일부터 본격 운행…단돈 5000원으로 무제한 승하차

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동해시티투어버스 이용 가이드

버스로 즐기는 '감성 도시 동해'

동해문화관광재단은 오는 7일부터 관광객의 이동 편의와 지역 관광 활성화를 위해 '동해 시티투어버스'운행에 나선다.

시티투어 버스 운영. 동해시 제공

이번 시티투어버스는 2월 7일부터 12월 20일까지 매주 토·일요일과 공휴일에 운영되며 관광객들의 든든한 교통수단이 될 전망이다.

동해시티투어버스는 묵호역을 출발해 묵호역으로 돌아오는 순환형 노선으로 운영된다. 오전 9시 50분부터 오후 6시 43분까지 하루 6.5회 운행되며, 1회 운행 소요 시간은 약 2시간이다.

묵호역을 포함해 총 12개 정류장을 경유하며, 세부 운행 코스와 정류장별 위치 정보는 동해시티투어버스 홈페이지에서 확인할 수 있다.

특히 시티투어버스는 단순한 이동 수단을 넘어, 모든 차량에 문화관광해설사가 직접 탑승한다. 이동 중 동해시의 역사와 문화, 관광지에 대한 생생한 해설을 제공해 관광객들에게 '이야기가 있는 여행'을 선사할 예정이다.

이용 방법은 네이버 사전 예약과 현장 카드 결제 두 가지로 운영된다. 이용 요금은 대인(8세 이상) 5000원, 소인(37개월 이상~7세) 3000원이며, 36개월 이하 영유아는 무료다.

일일 승차권으로 하루 동안 노선 내 원하는 정류장에서 횟수 제한 없이 자유롭게 승·하차할 수 있어 관광객들은 개인 일정에 맞춰 편리하게 여행을 즐길 수 있다.

지난 2022년 5월 첫 운행을 시작한 동해시티투어버스는 매년 이용객이 꾸준히 증가하며 동해시를 대표하는 관광 콘텐츠로 자리 잡았다. 지난해까지 누적 이용객은 총 2만808명에 달하며, 도입 첫해 3천여 명이었던 이용객 수는 해마다 증가해 지난해에는 7000명을 돌파하는 등 입소문을 타고 관광객들의 큰 호응을 얻고 있다.





정연수 동해문화관광재단 대표이사는 "동해시티투어버스는 단순한 이동 수단을 넘어, 동해의 푸른 바다와 깊은 계곡을 잇는 가장 편리한 여행 파트너가 될 것"이라며 "많은 관광객이 시티투어버스를 통해 동해시만의 특별한 매력을 보다 가깝고 편안하게 경험하길 바란다"고 전했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

