JB금융, 지난해 순이익 7104억원 달성…'수익성·효율 제고'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

RoRWA 중심 질적 성장 전략

보통주 1주당 660원 배당

JB금융지주는 2025년 당기순이익 7104억원을 시현하며 사상 최대 실적을 냈다.

6일 JB금융은 지난해 당기순이익이 전년 대비 4.9% 증가한 7104억원을 기록했다고 밝혔다. 주요 경영지표에서 지배지분 자기자본이익률(ROE) 12.4%·총자산이익률(ROA) 1.04%를 기록하며, 7년 연속 두 자릿수 ROE와 2년 연속 1% 이상의 ROA를 이어갔다.

JB금융은 위험가중자산이익률(RoRWA) 중심의 질적 성장 전략을 바탕으로 핵심사업 비중 확대와 기반 사업 내 재조정 전략을 통해 자본효율성을 제고하고 있다고 설명했다.

원화 대출금 자산 규모는 작년 말 대비 7.7% 증가했음에도 위험가중자산(RWA)은 이보다 낮은 3.9% 수준으로 증가한 것으로 집계됐다.

JB금융 이사회는 보통주 1주당 현금배당 660원의 결산 배당을 결정했다. 지난해 실시한 분기 배당 480원을 고려한 배당 성향은 30% 수준이다. 지난해 결의한 자사주 매입 1200억원 중 매입 완료한 1063억원 포함 시 JB금융의 올해 총주주환원율은 45%에 달한다.

그룹 계열사도 실물 경기 부진과 가계 부채 관련 규제 강화·글로벌 통상 환경의 불확실성 속에서도 견조한 실적을 달성했다.

JB우리캐피털의 순이익은 전년 대비 25.8% 증가한 2815억원을 기록하며 그룹 실적을 이끌었다. 전북은행은 4.6% 증가한 2287억원, 광주은행은 5.5% 감소한 2726억원을 기록했다.

또 JB자산운용은 20억원의 순이익을 기록했고, JB인베스트먼트는 83억원의 실적을 시현했다. 손자회사인 캄보디아 프놈펜상업은행은 전년 대비 27% 증가한 486억원의 실적을 달성했다.





AD

김기홍 JB금융 회장은 "그간 추진해 온 다양한 신규 사업과 성장 전략에 대해 성과와 수익성을 기준으로 점검하고 중장기 성장 기반을 보다 명확히 정비해 나갈 것"이라고 말했다.

AD





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>