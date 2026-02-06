본문 바로가기
'반포부터 여의도까지' 하이엔드 기준 세운 GS건설, 성수동에서 새 기준점 제시

이상현기자

입력2026.02.06 09:30

강남 재건축 상징 ‘반포 자이’부터 여의도 랜드마크 ‘브라이튼 여의도’까지
성수1지구, 설계·외관·커뮤니티 아우르는 ‘하이엔드 위 하이엔드’ 주거 전략

'반포부터 여의도까지' 하이엔드 기준 세운 GS건설, 성수동에서 새 기준점 제시
GS건설이 서울 핵심 입지를 관통해 쌓아온 하이엔드 주거의 기준을 성수동에서 다시 한 번 확장한다. 강남 재건축의 상징으로 평가받는 반포 일대와 여의도 랜드마크 주거를 통해 입증한 설계·시공 역량을 바탕으로, 성수1지구를 서울 하이엔드 주거의 새로운 기준점으로 제시하겠다는 구상이다.


GS건설은 그간 '반포 자이'를 통해 강남권 재건축 시장에서 상품성의 기준을 정립했고, '브라이튼 여의도'를 통해 업무·금융 중심지 여의도의 도시 스카이라인과 조화를 이루는 고급 주거 모델을 구현해 왔다. 단순히 고급 자재와 외관 차별화에 그치지 않고, 입지의 상징성과 도시 맥락을 주거 공간에 반영하는 방식으로 하이엔드 주거의 개념을 단계적으로 진화시켜 왔다는 평가다.


이 같은 경험이 구현될 무대가 바로 성수1지구다. 성수1지구는 서울 성동구 성수1가1동 72-10번지 일대 약 19만4,398㎡(약 5만8,000평) 부지에 조성되는 대규모 주택정비 프로젝트다. 지하 4층~지상 최고 69층 규모로 공동주택 총 3,014가구가 들어설 예정이며, 연면적은 약 62만9,287㎡에 달한다. 성수전략정비구역 내 4개 지구 가운데 가장 큰 규모의 사업으로, 성수동 재개발을 대표하는 상징적 프로젝트로 꼽힌다.


GS건설은 성수1지구를 '하이엔드 위의 하이엔드'라는 목표 아래, 설계·외관·조경·커뮤니티·공용 공간 전반을 아우르는 총체적 완성도를 핵심 경쟁력으로 내세운다. 성수동이 지닌 한강 인접 입지와 도심 산업·문화 감성이 결합된 지역 특성을 반영해, 기존 하이엔드 단지와는 결이 다른 도시형 프리미엄 주거를 제시하겠다는 전략이다.


특히 이번 사업에서는 글로벌 설계 역량과의 협업을 통해 단지의 상징성을 극대화한다. 건축계의 노벨상으로 불리는 프리츠커상을 수상한 세계적인 건축가 데이비드 치퍼필드의 설계사인 '데이비드 치퍼필드 아키텍츠(David Chipperfield Architects)'를 비롯한 글로벌 설계 파트너들과의 협업을 통해, 성수동 스카이라인에 새로운 기준을 제시하는 외관 디자인과 함께 장기적인 도시 가치까지 고려한 공간 구성을 준비하고 있다. 단지 자체가 시간이 지나도 가치가 유지되는 '도시 자산'이 되도록 설계 단계부터 장기적 관점의 완성도를 확보한다는 방침이다.


GS건설이 축적해 온 디자인 경쟁력도 성수1지구에 집약된다. GS건설은 세계 3대 디자인 어워드를 석권하며 글로벌 무대에서 디자인 완성도를 인정받아 왔으며, 이번 프로젝트에서는 이러한 디자인 역량을 주거 공간 전반에 반영해 단지의 상징성과 차별성을 한층 강화할 계획이다. 외관 디자인은 물론 공용 공간과 디테일 요소까지 일관된 설계 철학을 적용해, 시간이 지나도 경쟁력을 유지하는 하이엔드 주거의 기준을 구현한다는 구상이다.


주거 성능과 시스템 역시 한층 고도화된다. GS건설은 성수1지구에 층간소음 저감 기술을 비롯한 차별화된 주거 솔루션을 적용하고, 최신 AI 기반 스마트홈 시스템을 도입해 에너지 관리, 보안, 생활 편의 기능을 통합적으로 운영할 예정이다. 입주민의 생활 패턴을 고려한 지능형 관리 시스템을 통해 주거 효율성과 쾌적성을 동시에 끌어올리고, 하이엔드 주거의 기준을 외형적 고급화에서 체감형 주거 품질로 확장하겠다는 전략이다.


또한 커뮤니티와 서비스 측면에서도 차별화를 강화한다. 단지 내 공용 공간은 단순한 부대시설을 넘어, 일상과 여가, 휴식이 유기적으로 연결되는 프리미엄 공간으로 구성된다. 5성급 호텔 수준의 컨시어지 서비스와 차별화된 커뮤니티 설계를 통해, 주거 공간 안에서 완결된 라이프스타일을 누릴 수 있도록 한다는 계획이다.


GS건설 관계자는 "반포와 여의도를 거치며 축적한 하이엔드 주거의 기준을 성수동이라는 새로운 무대에서 한 단계 더 진화시키고자 한다"며 "성수1지구는 단순한 고급 주거 단지를 넘어, 향후 서울 하이엔드 주거의 방향성을 제시하는 상징적인 프로젝트가 될 것"이라고 말했다. 이어 "설계와 디자인, 기술과 서비스까지 모든 요소에서 입주민이 체감할 수 있는 차별화를 구현하겠다"고 덧붙였다.




이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

