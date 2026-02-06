이란 불안감과 투기에 흔들리는 금…"펀더멘탈은 건재"

금과 은 등 안전자산의 가격변동성이 극심해지고 있다. 미국과 이란의 군사적 대치와 투기자금 유입, 미국 통화정책에 대한 불확실성 등 다양한 요인이 원인으로 꼽힌다. 지난달 29일 미군 항공모함 전단과 전투기 등 약 5만명 이상 미군 전력이 이란 공세에 대비하고 있다는 소식에 금과 은 가격은 모두 사상최고치를 경신하기도 했다.

이란사태·투기·美 통화정책이 압박

"구조적 문제보다는 일시적인 조정"

금과 은 등 안전자산의 가격변동성이 극심해지고 있다. 미국과 이란의 군사적 대치와 투기자금 유입, 미국 통화정책에 대한 불확실성 등 다양한 요인이 원인으로 꼽힌다. 전문가들은 수요 기반이 흔들린 것은 아니기에 중장기적인 상승세가 꺾이지 않을 것이라고 전망했다.

금 가격은 5일(현지시간) 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 전일 대비 1.24% 하락한 온스당 4889.50달러에 장을 마쳤다. 이날 장 초반 5000달러선을 회복하며 상승하던 금값은 결국 4900달러선 아래로 밀려났다.

은 가격은 금보다 더 큰 변동성을 보였다. 전장 대비 9.10% 빠진 76.71달러로 장을 마쳤다. 장 초반 16% 이상 빠지다가 낙폭이 다소 줄어들었다. 금과 은 모두 지난달 29일 사상최고가를 기록한 이후 등락을 거듭하고 있다.

미국과 이란의 군사적 대치로 심화되고 있는 중동의 지정학적 불안감은 안전자산의 가격 변동성을 키우고 있다. 지난달 29일 미군 항공모함 전단과 전투기 등 약 5만명 이상 미군 전력이 이란 공세에 대비하고 있다는 소식에 금과 은 가격은 모두 사상최고치를 경신하기도 했다. 이후 양국간 대화가 오고가면서 가격은 출렁이고 있다.

미국의 차기 연방준비제도(Fed) 의장으로 지명된 케빈 워시 지명자에 대한 불확실성도 영향을 미친 것으로 분석된다. '매파(통화긴축 선호)'로 알려진 워시의 지명 소식에 달러가치가 올랐는데, 이는 금값을 압박한 것으로 보인다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 도널드 트럼프 미국 대통령이 워시 지명자를 차기 Fed 의장으로 지명한 이후 0.85% 상승했다.

금속시장 분석업체인 메탈스데일리의 로스 노먼 최고경영자(CEO)는 이날 보고서를 통해 "중국을 중심으로 한 투기세력의 영향으로 금과 은 등 귀금속 가격이 심각하게 교란되고 있다"며 "현재 가격 변동성은 실제 가격을 결정할 요인들과 많이 동떨어져 보인다"고 말했다.

전문가들은 안전자산에 대한 중장기적 수요가 꺾이진 않은 상황이라고 전망했다. 향후 금과 은의 가격 상승세가 이어질 수 있다는 것이다. 도이치뱅크는 이날 금값이 연내 온스당 6000달러까지 상승할 것이란 기존 전망을 고수한다고 밝혔다. 골드만삭스도 연말 금값 전망치를 5400달러 이상으로 보고 있으며 상승여력이 남아있다고 설명했다.





네덜란드계 투자은행인 ING의 원자재 전문가인 에바 맨시 애널리스트는 블룸버그통신에 "거시경제 펀더멘털에 중대한 변화가 없다면 최근의 안전자산에 대한 매도세는 구조적인 문제라기보다는 일시적인 조정일 것으로 예상한다"며 "다만 향후 회복세의 속도와 지속 가능성은 미국 달러화의 움직임, 금리인상 여부, 그리고 전반적인 위험 선호 심리에 달려있다"고 전했다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr

