블랙핑크 새 앨범 타이틀곡은 '고'…"빛나는 현재로 채워"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

YG엔터테인먼트 제공

AD

블랙핑크가 오는 27일 미니 3집 발매를 앞두고 트랙리스트를 공개하며 컴백 카운트다운에 돌입했다.

6일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 미니 3집 '데드라인'(DEADLINE)은 총 5개 트랙으로 구성했다. 선공개곡 '뛰어'(JUMP)를 시작으로 타이틀곡 '고'(GO), '미 앤 마이'(Me and my), '챔피언'(Champion), '퍽보이'(Fxxxboy)가 차례로 담겼다.

이날 트랙리스트와 공개된 포스터는 앨범의 콘셉트를 암시했다. 다채로운 빛을 뿜어내는 검은 모래와 그 위로 피어오르는 몽환적인 연기가 긴장감을 자아낸다.

YG 측은 "'데드라인'이라는 제목처럼 되돌릴 수 없는 최고의 순간과 가장 빛나는 블랙핑크의 현재를 가득 채운 앨범"이라며 "다섯 트랙 모두 오랜 기간 심혈을 기울여 작업했다"고 밝혔다.





AD

블랙핑크는 최근 16개 도시, 33회차에 걸친 월드투어를 성공적으로 마쳤다. K팝 여성 아티스트 최초로 영국 런던 웸블리 스타디움에 입성하고 세계 주요 도시 스타디움을 매진시켰으며, 약 3년 5개월 만에 완전체 신보를 발매한다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>