작년 '3초'에 한 봉씩 팔린 치킨…CJ제일제당 올해 신제품 확대

CJ제일제당, ‘고메 소바바치킨 레드핫 순살’ 등 신제품 출시

CJ제일제당이 다양한 맛과 형태의 치킨으로 제품 라인업을 확대하며 시장 공략에 박차를 가하고 있다.

CJ제일제당은 '고메 소바바치킨 레드핫 순살', 'CJ 사천Style 마라치킨', 'CJ 닭강정', 'CJ 크리스피 치킨텐더' 4종을 출시했다고 6일 밝혔다. CJ제일제당은 지난해 치킨 1200만봉을 돌파하며 역대 최대 판매량과 매출을 기록했다. 약 3초마다 한봉씩 팔린 수준으로, 전문점 수준의 맛을 비교적 합리적인 가격으로 집에서 손쉽게 즐길 수 있다는 점이 인기를 끈 요인으로 보인다.

히트작 '고메 소바바치킨'의 네 번째 맛인 '레드핫 순살'은 중독성 있는 매콤함이 특징이다. 홍고추에 딸기잼의 묵직한 달콤함을 더한 '특제 레드핫소스'로 질리지 않는 매운맛을 구현했으며 이를 CJ제일제당만의 '소스코팅 기술'로 치킨에 골고루 얇게 입혀 갓 튀긴 듯한 바삭함을 살렸다.

'CJ 사천Style 마라치킨'은 다리와 날개, 몸통 등 다양한 부위를 통으로 큼직하게 썰어 넣고 정통 마라소스로 매콤하고 알싸한 풍미를 살린 제품으로, 전자레인지와 에어프라이어로 간편하게 조리할 수 있다. 지난해 9월에 출시한 'CJ 자메이카Style 치킨'에 이은 두번째 '뼈 있는 치킨'으로, 기존 순살과 윙·봉 제품 위주였던 냉동치킨 시장에서 소비자들의 선택지가 넓어지게 됐다.

CJ제일제당은 '고메 소바바치킨 레드핫 순살', 'CJ 사천Style 마라치킨'의 전문점 수준 맛 품질과 합리적인 가격을 앞세워 외식·배달 시장 수요를 정조준한다는 계획이다. 실제로 두 제품은 강렬한 매운맛을 찾는 젊은 소비자들에게 인기를 끌고 있다.

간편 조리해 안주나 간식 등 일상식으로 즐길 수 있는 'CJ 닭강정'과 'CJ크리스피 치킨텐더'도 출시했다. 'CJ 닭강정'은 부드러운 국산 통닭가슴살에 매콤달콤하고 꾸덕한 양념소스를 입혔으며, 여기에 세 번 튀겨낸 튀김옷으로 닭강정 특유의 바삭한 식감을 구현했다. 'CJ 크리스피 치킨텐더'는 100% 국내산 닭 안심살의 촉촉한 육즙은 유지하면서 바삭하게 튀겨내 '겉바속촉'을 살린 것이 특징이다. 신제품 4종 모두 시중 대형마트와 온라인 유통채널 등에서 구매할 수 있다.





이와 함께, 기존 냉동 파우치 형태로만 판매하던 '고메 소바바치킨'을 편의점 즉석조리 치킨으로 즐길 수 있게 됐다. 즉석조리로 선보인 제품은 '양념 순살', '마쏘킥 순살' 2종으로, GS25 매장 즉석조리 매대에서 만나볼 수 있다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

