서울시교육청, 'AI 개발' 캠프…고교생 500명 참여로 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울시교육청이 대학과 협력해 고등학생들이 AI 모델을 직접 설계·구현해보는 '딥러닝 모델 개발 캠프'를 확대해 추진하기로 했다.

6일 시교육청은 서울시립대와 이달 5~6일 이틀간 고교생 80명을 대상으로 딥러닝 연산 과정을 체험할 수 있는 캠프를 운영했다.

학생들은 GPU를 활용해서 대용량 데이터를 처리하고, AI 모델을 학습시키는 과정을 경험했다. 이를 통해 AI 개발의 기본 원리부터 실제 적용 과정까지 균형 있게 이해하고, 팀 프로젝트를 통해 협업과 문제 해결 방법도 익히게 됐다는 설명이다. 시교육청은 공교육 안에서 AI에 흥미와 역량을 가진 학생들이 지속적으로 성장할 수 있는 심화 학습 경로의 출발점이 됐다고 평가했다. 향후에는 AI를 주제로 '서울형 AI 캠프'를 확대하고 연내 500여명이 참여할 수 있도록 하겠다는 계획이다.

시교육청은 서울시립대를 비롯해 서울대·연세대 등과도 지난해 AI 인재 양성을 위한 협력 체계를 구축했다. 이를 토대로 올해부터는 대학의 연구 인프라와 전문성을 연계한 학생 대상 AI 프로그램을 본격 추진한다. 사교육에 의존하지 않고도 수준 높은 AI 학습 경험을 공교육 안에서 안정적으로 제공해 나간다는 방침이다.





AD

정근식 교육감은 "이번 캠프는 학생들이 인공지능을 단순히 활용하는 데서 나아가 실제로 설계하고 구현해 보는 경험을 통해 AI를 깊이 이해하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 대학과의 협력을 확대해 공교육 안에서 미래 사회를 이끌 AI 인재를 체계적으로 키워나가겠다"고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>