LF몰, 13일까지 '설레는 설맞이' 이벤트 진행

패션·뷰티·리빙 등 총 9개 카테고리 우수 후기 아이템 추천

구매 금액별 5%, 10% 추가 할인 쿠폰 제공 및 이벤트 마련

LF의 프리미엄 라이프스타일 전문몰 LF몰이 6일부터 13일까지 '설레는 설맞이' 이벤트를 진행한다.

캐주얼, 스포츠, 키즈, 잡화, 명품, 뷰티, 리빙에 이르기까지 총 9개의 카테고리로 구분해 브랜드별로 우수한 후기의 아이템을 선별해 제안한다. ▲부모님 방문 ▲빠른 출발 ▲가족 모임룩 ▲연휴 여행룩 등 세분화된 명절 라이프스타일에 맞춘 상품 큐레이션도 선보인다. 특히, 부모님 선물용 큐레이션은 40대 이상 고객들의 실제 위시리스트와 구매율 데이터를 기반으로 추천해 신뢰도를 더했다.

특별한 의미와 활용 가치를 모두 갖춘 대표적인 설 선물 아이템으로는 닥스 지갑이 꼽힌다. 사이즈 선택에 대한 부담이 적고 '부와 행운을 기원한다'라는 상징성을 지녀 선물 수요가 꾸준히 이어지고 있다. 특히, 닥스의 '슬림 맥스' 지갑 라인은 얇고 가벼운 사용감에도 형태 안정성을 유지하는 특수 가죽 공법을 적용해, 혁신적인 경량성을 체감할 수 있는 제품으로 주목받고 있다. 반지갑부터 카드지갑, 명함지갑까지 구성도 다양해 선물 선택의 폭이 넓다.

다양한 의류와 매치할 수 있고 오래 사용 가능한 가방도 인기다. 닥스 '리아백'은 곡선 실루엣과 소재의 질감, 구조적인 안정감 등 가방의 본질에 집중한 디자인으로 우아한 분위기를 강조한 신규 핸드백 라인이다. 가벼운 착용감과 안정적인 형태 유지력을 갖췄으며, 블랙, 토프, 미스티드 옐로우 등 활용도 높은 색상 구성으로 30·40 세대 여성 고객을 중심으로 만족도가 높다.

뷰티 카테고리에서는 사용 방식과 효과가 분명한 고기능 홈케어 제품이 설 선물로 각광받고 있다. LF의 컨템포러리 비건 뷰티 브랜드 아떼는 LF몰 단독으로 '프로그래밍 앰플 설 선물 패키지'를 출시했다. 멜레이저·아크네솔 앰플 4주 세트에 1주 사용분을 추가한 구성으로, 사용 직전 동결건조 성분을 앰플에 녹여 사용하는 방식이 특징이다. 미백과 피지 관리 등 피부 고민에 맞춘 집중 케어가 가능해, 전문적인 홈케어 루틴을 손쉽게 완성할 수 있는 점이 차별화 요소로 꼽힌다.





한편, LF몰은 설맞이 풍성한 할인 혜택도 준비했다. 구매 금액에 따라 추가 5%, 10% 할인 쿠폰을 제공한다. 이와 함께, ▲5000원?1만5000원 마일리지 적립 ▲7% 추가 할인 쿠폰 ▲ 13%?15% 할인 쿠폰 등 총 5종 혜택으로 구성된 꽝 없는 '복권 긁기' 이벤트도 진행해 설 쇼핑 시즌 고객 혜택을 확대한다.





