홈앤쇼핑, 북유럽 여행 패키지 출시…"핵심 관광지 알차게"

북유럽 4국 10일·북유럽+발트 6국 12일

7일 오후 9시 35분 공개

홈앤쇼핑이 여름부터 초가을까지 가기 좋은 북유럽 여행 패키지를 출시했다고 6일 밝혔다.

노르웨이 송네 피요르드. 홈앤쇼핑

홈앤쇼핑은 7일 오후 9시 35분 '북유럽 4국 10일'과 '북유럽+발트 6국 12일' 상품을 소개한다. 이번 상품은 인천에서 북유럽까지 왕복 직항으로 이동하도록 설계돼 장시간 환승 부담과 여행의 피로를 최소화했다.

이동 효율도 극대화했다. 현지 항공 이동을 총 3회 포함해 불필요한 장거리 육로 이동을 줄이고, 국가 간 이동 시간을 단축했다. 노옵션·노쇼핑으로 추가 비용 부담을 없애는 한편 쉽게 보기 힘든 핵심 일정까지 모두 포함했다.

여행 코스는 북유럽 대자연과 도시의 매력을 온전히 느낄 수 있도록 설계됐다. 노르웨이 여행의 백미로 꼽히는 3대 피요르드를 모두 포함했으며, 4국 10일 일정의 경우 장엄한 절벽 위에서 절경을 감상하는 프레케스톨렌 하이킹이 포함됐다.

발트 2국까지 포함된 12일 일정을 선택할 시, 노르웨이 중부의 역사 도시 트론하임과 트론하임 피요르드, 세계에서 가장 아름다운 해안 드라이브 코스로 손꼽히는 아틀란틱 오션로드까지 아우를 수 있다.

숙박 역시 전 일정 4성급 호텔을 기본으로 구성해 북유럽의 높은 물가 부담을 낮췄다. 핀란드와 스웨덴을 잇는 크루즈 구간에서는 오션뷰 객실을 이용하며, 북유럽의 바다 풍경을 객실에서 감상하는 특별한 경험을 제공한다.





홈앤쇼핑 관계자는 "이번 상품은 코펜하겐 직항과 현지 항공 이동 3회 포함으로 장거리 여행에서 가장 중요한 이동의 질부터 완전히 다르게 설계했다"며 "옵션과 쇼핑을 배제하고도 일정·숙박·관광 모두에서 우위를 갖췄다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

