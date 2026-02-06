아우디 코리아, '2025 딜러 어워즈' 개최…태안모터스 '올해의 딜러'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세일즈·서비스·마케팅 등 9개 부문 시상

아우디 코리아는 지난 한 해 세일즈와 서비스 전반에서 뛰어난 성과를 거둔 딜러사와 임직원을 시상하는 '2025 아우디 딜러 어워즈'를 개최했다고 6일 밝혔다.

AD

이번 행사는 고객 만족을 최우선 가치로 삼아 브랜드 경쟁력 강화에 기여한 이들의 노고를 격려하기 위해 마련됐으며 세일즈, 서비스, 마케팅 등 다양한 지표를 종합적으로 반영해 총 9개 부문에 대한 시상이 이뤄졌다.

최고 영예인 '올해의 딜러'에는 ▲태안모터스가 선정됐으며 이어서 ▲코오롱아우토(2위) ▲고진모터스(3위)가 우수한 성과를 인정받아 이름을 올렸다.





AD

아우디 관계자는 "수상자들의 성과는 아우디 브랜드를 나아가게 하는 열정과 헌신을 보여준다"며 "앞으로도 딜러 네트워크와의 긴밀한 협업을 바탕으로 고객 경험의 품질과 일관성을 지속적으로 높여 나갈 것"이라고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>