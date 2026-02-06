[오늘의신상]에르메스, 브랜드 최초 '파운데이션' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에르메스 뷰티 최초의 파운데이션 국내 첫 선

플랭 에르 루미너스 매트 스킨케어 파운데이션

5가지 밝기와 3가지 톤으로 세분화, 총 34종 색상

신세계인터내셔날이 수입·판매하는 에르메스(Hermes) 뷰티가 '플랭 에르 루미너스 매트 스킨케어 파운데이션(Plein Air Luminous Matte Skincare Foundation)'을 출시했다고 6일 밝혔다.

이번 신제품은 자연스러우면서도 아름답게 빛나는 피부를 연출해 줄 수 있는 베이스 메이크업 제품이다. 에르메스 뷰티 크리에이티브 디렉터 '그레고리스 피르필리스(Gregoris Pyrpylis)'는 모든 피부는 고유한 밝기와 톤을 지니고 있으며, 그 안에는 자연스러운 아름다움이 담겨있다는 철학을 바탕으로 5가지 밝기와 쿨, 뉴트럴, 웜의 3가지 톤으로 제품을 세분화했다. 총 34종의 색상은 피부를 아름답고 건강하게 연출해준다.

에르메스 뷰티 파운데이션. 신세계인터내셔날

이번 파운데이션은 에르메스 뷰티 오브제 크리에이터 '피에르 아르디(Pierre Hardy)'가 고안했으며, 유리와 금속 두 가지 고급 소재를 활용해 원과 사각형이 결합된 간결하면서도 그래픽적인 라인이 돋보인다.





에르메스는 파운데이션과 조화를 이루는 다양한 제품들도 함께 출시했다. '플랭 에르 하이드레이팅 앤 스무딩 퍼펙팅 프라이머'와 '레 팽소 에르메스 르 퍼펙터 페이스 크림 브러쉬', '팔레트 & 어플리케이터 듀오'다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

