한국타이어, 美 오프로드 레이싱 '킹 오브 더 해머스' 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다이나프로 MT2…SUV 타이어 기술력 입증

북미 시장 프리미엄 브랜드 입지 강화



한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 미국 캘리포니아주 존슨 밸리 일대에서 열리는 오프로드 레이싱 대회 '킹 오브 더 해머스'에 참여한다고 6일 밝혔다.



킹 오브 더 해머스 2025 출전 드라이버 '제이콥 파체코' 경기 장면. 한국타이어

AD

킹 오브 더 해머스는 사막과 암반, 진흙 등 극한 환경에서 펼쳐지는 고난도 오프로드 레이스며 매년 500개 이상의 팀이 참가하고 8만명 이상의 관람객이 찾는 북미 인기 모터스포츠다.

한국타이어는 이번 대회에 참가하는 조엘 듀락, 저스틴 듀락, 제이콥 파체코 등 드라이버 3인의 차량에 SUV 전용 타이어 '다이나프로 MT2'를 공급해 퍼포먼스를 지원한다.

다이나프로 MT2는 ▲비포장 험로 주행 시 뛰어난 구동력과 접지력 ▲암석 손상을 방지하는 V자 사이드월 디자인 ▲안정적인 승차감 등이 특징이다. 이미 지난해 대회에서 제이콥 파체코 선수가 상위권에 이름을 올렸으며 2024년 '안티고 오프로드 내셔널' 대회에서도 다이나프로 제품군을 장착한 선수가 포디엄에 오르는 등 기술력을 입증한 바 있다.

한국타이어는 세마쇼와 오버랜드 엑스포 등 주요 자동차 전시회에 꾸준히 참가하며 고객 소통을 확대하고 있다. 최근에는 미국 시뮬레이션 골프 리그 '투모로우 골프 리그'의 파운딩 파트너로도 활동하며 브랜드 인지도를 높이는 중이다.





AD

한국타이어 관계자는 "포뮬러 E와 WRC 등 글로벌 70여개 모터스포츠 대회에서 확보한 데이터를 초고성능 타이어 기술 확보에 선제적으로 활용하고 있다"며 "혁신 테크놀로지를 앞세워 북미 시장에서의 선도적 지위를 더욱 공고히 할 계획"이라고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>