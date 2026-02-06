엔하이픈·NCT WISH, 제2회 '디 어워즈' 사전 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제2회 디 어워즈 사전 수상자. 디 어워즈 제공

제2회 디 어워즈(D Awards with upick)가 사전 수상자를 6일 발표했다.

베스트 투어상은 월드투어 '워크 더 라인'의 주인공 엔하이픈이 차지했고, 베스트 레코딩상은 피원하모니의 '더!(DUH!)'와 보이넥스트도어의 '디 액션'에 돌아갔다.

베스트 송에는 NCT WISH의 '팝팝'과 이즈나의 '사인'이 이름을 올렸다. NCT WISH는 베스트 소셜 콘텐츠 부문 초대 수상자로도 선정됐다.

베스트 스테이지상은 싸이커스와 넥스지가, 베스트 그룹에는 엔하이픈·보이넥스트도어·엔믹스·이즈나가 선정됐다. 제로베이스원은 '아이코닉'으로 베스트 비디오상을, 멤버 매튜와 건욱이 부른 '백팩커'로 베스트 O.S.T상을 받았다.

안무상 베스트 코레오그래피는 '낚시춤'으로 화제를 모은 피프티피프티가 차지했다. 베스트 밴드는 지난해에 이어 2회 연속 QWER이 영예를 안았으며, 성장세가 돋보인 팀에게 주어지는 '브레이크스루' 상은 82메이저가 받았다. '올해의 발견' 부문은 하이파이 유니콘·아홉·에이엠피·최립우가 각각 선정됐다.





스포츠동아가 주최하는 이번 시상식은 오는 11일 오후 6시 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 막을 올린다. 채널A 플러스에서 생중계하며, 같은 날 자정 채널A에서 지연 중계한다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

