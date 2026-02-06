김정관 산업장관, '5극3특' 현장행보 창원行…산단 M.AX 대전환 시동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창원대와 MOU·방산·조선 업계 간담회

AI 기반 제조 고도화·산학연 협력 확산 추진

김정관 산업통상부 장관이 5일 대구 동구 메리어트호텔에서 열린 '대구 지역 M.AX 간담회'에서 인사말을 하고 있다. 산업통상부.

김정관 산업통상부 장관이 6일 '5극3특' 권역별 산업단지 인공지능 전환(AX) 현장행보 일환으로 경남 창원을 찾았다. 방산·조선 등 지역 주력 산업에 AI를 접목해 제조 경쟁력을 높이고, 대학·기업·연구기관이 함께하는 산학연 협력 모델을 통해 산업단지 제조 고도화를 본격화하겠다는 구상이다.

김 장관은 이날 창원을 방문해 산업단지 대전환 전략을 점검하고, 대학·기업·연구기관이 함께하는 산학연 협력 기반의 제조 혁신 모델 확산 방안을 논의했다. 이번 현장 행보는 '5극3특' 권역별 전략의 일환으로, 지역 산업단지를 제조 인공지능 전환(M.AX)의 거점으로 육성하기 위한 후속 조치다.

김 장관은 창원대학교에서 산업부와 창원대 간 업무협약(MOU)을 체결하고 산업단지 AX 추진 방향을 공유했다. 그는 "산업단지의 디지털·AI 전환은 개별 기업을 넘어 대학과 연구기관이 함께 참여하는 지역 단위 혁신으로 확장돼야 한다"며 "거점 대학이 인재와 기술의 허브로 기능할 수 있도록 협력을 구체화하겠다"고 밝혔다. 협약을 통해 양측은 산업단지 인공지능 전환과 인력 양성,'실증 사업 확대 등에 협력하기로 했다.

이어 김 장관은 AX 실증 산업단지 참여 기업 간담회와 제조 현장 방문을 통해 실제 공정에 적용된 AI 사례와 기업 애로 사항을 점검했다. 김 장관은 "AX는 단순한 생산성 향상을 넘어 숙련 인력의 경험을 데이터와 기술로 축적·확산하는 과정"이라며 "현장에서 검증된 모델을 산업단지 전반으로 확산해 제조 경쟁력을 끌어올리겠다"고 강조했다.

같은 날 열린 방산·조선 기자재 기업 조찬 간담회에서는 글로벌 수주 경쟁 심화에 따른 업계 건의 사항이 집중적으로 논의됐다. 김 장관은 "방산과 조선 산업은 국가 경제안보를 지탱하는 핵심 축"이라며 "납기와 품질 경쟁력에 더해 AI 융합을 통한 첨단 제조 역량 확보가 글로벌 시장을 좌우할 것"이라고 말했다. 정부는 공정 전반에 AI 기술을 확산해 수주 경쟁력을 높이고 지속적인 일감 확보로 연결되도록 지원한다는 방침이다.





산업부는 이번 창원 현장 행보를 계기로 산업단지를 중심으로 한 제조 고도화 전략을 구체화하고, 산학연 협력과 지역 제조 생태계 조성을 통해 '현장에서 작동하는 지역 제조 혁신 모델'을 전국 권역으로 확산해 나갈 계획이다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

