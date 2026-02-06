'천지개벽 여의도' 재건축 15곳 동시 추진…최고 59층 초고층 단지로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고도제한 완화 후 탄력

대교·한양 속도 가장 빨라

서울 금융중심지 여의도에서 노후 아파트 단지 재건축이 본격화되고 있다. 15개 단지에서 동시다발적으로 정비사업이 진행되며, 중·저층 중심이던 여의도가 최고 59층 초고층 주거단지로 탈바꿈할 전망이다.

6일 영등포구(구청장 최호권)에 따르면 현재 여의도에서 추진 중인 정비사업은 총 15곳이다. 재건축 진단부터 관리처분계획인가 준비까지 진행 단계가 고르게 분포돼 있다.

서울시의 한강변 고도 제한 완화 발표 이후 재건축에 탄력이 붙었다. 추진 중인 정비사업 대부분은 기존 단지를 47~59층 고층 주거단지로 전환하는 내용을 담고 있다.

대교아파트와 한양아파트는 관리처분계획 인가를 준비 중으로, 여의도 재건축 단지 중 가장 빠른 진행 속도를 보인다. 대교아파트는 최고 49층 912세대, 한양아파트는 최고 57층 992세대 규모다.

초고층·대단지 전환 사례도 눈에 띈다. 삼부아파트는 최고 59층 1735세대, 광장아파트 28은 49층 1314세대 규모로 계획됐다.

서울시 도시계획 조례 개정도 사업에 힘을 보탰다. 일반상업지역 단지는 주거 비율이 최대 90%까지, 준주거지역 단지는 최대 100%까지 확대됐다. 대부분 단지가 49층 이상 고층 설계를 검토했으며, 용적률은 500% 안팎으로 계획되고 있다.





정비가 완료되면 여의도는 금융·업무 중심지를 넘어 주거 기능이 강화된 직주근접형 도시로 진화할 전망이다. 최호권 영등포구청장은 "핵심 업무지구인 여의도의 재건축사업은 주거와 업무, 상업 기능이 조화를 이루는 도시로 나아가는 중요한 전환점"이라며 "각 단지의 추진 단계에 맞춰 사업이 안정적으로 진행될 수 있도록 행정 지원을 이어가겠다"고 전했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

