문체부, 설 맞아 한복 문화 확산 캠페인 ‘새해를 입다’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

6~8일 정동1928 아트센터에서

문화체육관광부는 한국공예·디자인문화진흥원과 함께 6일부터 8일까지 서울 중구 정동1928 아트센터에서 한복 문화 확산 캠페인 '새해를 입다'를 개최한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 민족 최대 명절인 설을 맞아 우리 고유의 의복인 한복의 가치를 되새기고, 일상 속에서 한복을 즐기는 문화를 널리 알리기 위해 마련됐다.

AD

행사 기간 정동1928 아트센터 1층에서는 '설빔 마련'의 즐거움을 직접 체험할 수 있는 다양한 프로그램이 운영된다. '한복의(衣)전당'에서는 간단한 임무(미션)를 완수한 참여자에게 한복을 증정해, 놀이를 통해 설날 한복을 마련하는 기회를 제공한다. 임무는 인스타그램 팔로우, 소망 복주머니 작성 및 누리소통망(SNS) 게시, 액막이 부적 뽑기 등 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 구성됐다.

'한복수선당'에서는 장롱 속에 보관돼 있던 한복을 새롭게 손질하는 수선 교실과 함께 액막이 명태, 향낭, 볼끼 등 전통 소품 제작 체험이 진행된다. 새해 소망을 적어 하나의 대형 복주머니 조형물에 매달아 설 명절이 지닌 공동체적 의미와 나눔의 가치를 되새기는 참여형 전시 '소망 복주머니'도 마련된다.

행사장 한편에서는 전 국민을 대상으로 진행한 '한복 사진·사연 공모전' 수상작이 전시된다. 6일 오후 3시에는 행사장 2층에서 2026년 한복 문화 확산과 새로운 도약을 기원하는 '한복인 신년회'가 열린다. 김영수 문화체육관광부 제1차관은 신년회 현장을 찾아 한복인들을 격려하고 한복 문화 확산에 대한 뜻을 함께할 예정이다.

행사에 대한 자세한 내용과 참여 방법은 한복진흥센터 공식 누리소통망에서 확인할 수 있다.





AD

김영수 차관은 "설은 정성껏 지은 설빔을 입으며 한 해의 복을 기원하던 소중한 전통이 담긴 명절"이라며 "이번 캠페인을 통해 다변화된 명절 문화 속에서도 국민들이 한복의 새로운 가치를 발견하고, 한복 문화의 깊이와 설의 참된 의미를 각자의 자리에서 되새기길 기대한다"고 말했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>