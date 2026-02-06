삼척시, 교육격차 해소·인재육성 위한 교육예산 65억원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인재육성부터 교육환경 개선까지

균형 있는 교육투자 추진

강원도 삼척시는 관내 유치원과 초·중·고등학교 및 교육지원청의 교육여건 개선과 학력 증진을 위해 '2026년 삼척시 교육경비보조금 지원(안)'을 의결하고 총 43억원 규모의 교육경비 보조금을 지원한다고 6일 밝혔다.

삼척시청 전경.

이번 교육경비 보조금은 관내 40개교를 대상으로 공정하고 효율적인 사업 선정을 통해 지역 교육의 질을 높이고 교육격차 해소를 도모하기 위해 마련됐다. 주요 지원 분야는 ▲ 방과후학교(22억5500만원) ▲ 인재학당 운영(1억9000만원) ▲ 우수중학생 관내 고교 진학지원(1억500만원) ▲ 기숙사 운영(2억8200만원) ▲ 교육지원청 자체사업(4억원) ▲ 학교 교육환경 개선사업(10억6800만원) 등이다.

교육격차 해소와 교육복지 구현을 위해 유치원부터 고등학교까지 방과후학교 89개 사업을 중점 지원하며, 특히 올해부터는 방과후학교 강사수당 단가를 합리적으로 조정해 강사 확보의 어려움을 완화하고 프로그램의 질과 연속성을 높이는 데 중점을 두었다.

또한 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 위해 정라초등학교와 도계중학교 인조잔디운동장 및 우레탄 교체·조성 사업을 추진한다. 두 사업의 총 사업비는 26억7000만원이며, 이 중 10억6000만원을 삼척시 교육경비 보조금으로 지원해 학생들의 안전한 체육활동 환경을 개선할 계획이다.

이와 함께 삼척시는 고등학교 무상교육 지원(1억6000만원), 친환경 급식 및 우수농산물 지원(20억9000만원), 초등돌봄교실 과일간식 지원(3200만 원) 등 총 22억8200만원을 별도로 지원한다.





시 관계자는 "이번 교육경비 지원은 학교 현장의 수요를 반영해 실질적인 도움이 될 수 있도록 편성했다"며 "앞으로도 학생과 학부모가 체감할 수 있는 교육 지원을 통해 지역과 함께 성장하는 교육환경을 만들어 가겠다"고 말했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

