한성숙 "벤처·스타트업이 로봇 산업 주역으로 자리 잡도록 지원"

중기부, 로봇 벤처·스타트업 육성 정책 간담회 개최

한성숙 중소벤처기업부 장관이 "벤처·스타트업이 로봇 산업의 주역으로 자리를 잡도록 창업, 벤처투자, 기술개발, 공공 실증·구매 등을 통한 판로 확대까지 기업 맞춤형 지원을 추진하겠다"고 말했다.

중소벤처기업부가 6일 대구테크노파크에서 개최한 로봇 벤처·스타트업 육성 정책 간담회에서 한 장관은 이같이 밝히며 "로봇은 피지컬 인공지능(AI) 시대 현장의 AI를 실행하는 핵심 수단으로, 로봇 산업은 제조 강국 대한민국의 새로운 성장 엔진으로 도약할 가능성이 높은 산업"이라고 강조했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관

이번 간담회는 지난달 30일 개최된 국가창업시대 전략회의의 후속으로, 신성장 산업으로 주목받는 로봇 분야 벤처·스타트업의 육성 방안을 모색하기 위해 개최됐다. 로봇 제조업체, 시스템 통합(SI) 기업뿐만 아니라 피지컬 AI 모델 개발사, 연구기관, 산학연 전문가, 국립공고 로봇학과 교사 및 학생 등 다양한 관계자들이 모여 로봇 분야 벤처·스타트업 육성 방향에 대해 자유롭게 토론했다.





참석자들은 ▲창업 및 벤처투자 촉진 ▲기술개발 지원 확대 ▲공공 구매 활성화, 지원 사업 등을 통한 초기 시장 창출 ▲우수 인력 양성 및 채용 연계 등 다양한 분야에 걸친 지원을 요청했다.





