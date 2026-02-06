NH농협생명, '2026년 윤리경영 실천 결의대회' 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NH농협생명은 윤리경영 실천 의지를 다지고 임직원의 윤리의식을 제고하기 위해 '윤리경영 실천 결의대회'를 실시했다고 6일 밝혔다.

지난 5일 박병희 NH농협생명 대표이사(가운데)가 NH농협생명 본사에서 윤리경영 실천 의지를 다지기 위한 결의대회를 개최했다. NH농협생명

이번 결의대회는 보험사로서의 사회적 책임을 강화하고, 투명하고 공정한 기업문화를 정착시키기 위한 회사 차원의 노력으로 마련됐다. NH농협생명은 윤리경영을 핵심 경영 가치로 삼고, 전 임직원이 이를 실천해 나가겠다는 의지를 공유했다.

행사에서는 윤리경영 실천 선언문 낭독을 통해 △법과 원칙 준수 △공정하고 투명한 업무 수행 △고객 신뢰 제고 △건전한 조직문화 조성 등에 대한 실천 의지를 다졌다. 이를 통해 임직원들이 윤리경영의 중요성을 다시 한번 인식하고, 일상 업무 전반에 윤리 기준을 내재화하는 계기를 마련했다.

이번 결의대회에서 NH농협생명 임직원들은 윤리경영 실천과 더불어 농업인이 존경받고 국민 모두가 행복한 농업·농촌 구현을 목표로 하는 '농심천심 운동'에 적극 동참할 것을 다짐했다. 이를 통해 농협의 설립 이념을 되새기고, 윤리경영을 기반으로 농업·농촌과 상생하는 보험사의 역할을 충실히 수행하겠다는 의지를 공유했다.





박병희 NH농협생명 대표이사는 "윤리경영은 선택이 아닌 필수이며, 보험사의 신뢰는 윤리적 행동에서 시작된다"며 "이번 결의대회를 계기로 모든 임직원이 윤리의식을 바탕으로 책임 있는 자세로 업무에 임해 주길 바란다"고 말했다.





