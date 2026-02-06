이마트, 300t 물량 '갈비대전'…LA 여행권 경품까지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11일까지 LA갈비·양념갈비·찜갈비 등 초특가

역대급 물량 확보…경품 행사도 다양

이마트는 오는 11일까지 LA갈비와 양념갈비, 찜갈비 등을 초특가에 선보이는 '갈비대전을 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 행사를 위해 300t 규모의 갈비 물량을 확보했다. '한돈 LA식 갈비(800g)'는 신세계포인트 적립 시 40% 할인된 1만1988원에 선보인다. 명절 상차림 메뉴인 LA갈비와 찜갈비도 행사카드 결제 시 각각 1만원과 20% 할인해 판매한다.

이마트 갈비대전. 이마트 제공

이마트가 지난 12월 대형마트 최초로 선보인 아일랜드산 '자유방목 LA 갈비(1.5㎏)'도 행사카드 전액 결제 시 1만원 할인된 4만9800원에 선보인다.

이색 갈비 상품도 만나볼 수 있다. '뼈있는 닭갈비 구이(900g)'는 신세계포인트 적립 시 30% 할인된 1만3986원에 판매하고, 양고기 상품인 '호주산 냉장 프렌치랙·숄더랙'은 행사카드 전액 결제 시 20% 할인가에 제공한다.

행사 기간 관련 상품을 구매하고 이마트 애플리케이션(앱)에서 응모하면 추첨을 통해 1200만원 상당의 여행 상품권인 '미국 LA 2인 여행권'(1인)을 비롯해 식물생활가전 'LG 틔운 미니'(2명), '이마티콘 1만원'(100명) 등 다양한 경품을 제공한다.





임승현 이마트 수입축산 팀장은 "총 300t 규모 역대급 물량을 확보해 고객이 체감 가능한 가격으로 크게 낮췄다"며 "LA 여행권 등 풍성한 경품 이벤트도 마련한 만큼 고물가 시대, 집에서도 부담 없이 갈비를 즐기는 기회가 되길 바란다"고 말했다.





