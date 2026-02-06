국립부경대, 해수부 이전·AI 대전환 맞춰 미래인재 양성 논의 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부울경 고교·교육계 한자리에… 선발 전략부터 수산 인재 로드맵까지

국립부경대학교가 해양수산부의 부산 이전과 AI 대전환 시대를 맞아 지역 교육계와 함께 미래형 인재 양성을 위한 논의에 나선다.

국립부경대(총장 배상훈)는 오는 9일 오전 10시 부산 해운대 웨스틴조선 부산 그랜드볼룸에서 부산·울산·경남 지역 고교 교장과 교육 전문직 종사자 등이 참석하는 '미래인재 선발·양성 전략 세미나'를 개최한다.

이번 세미나는 올해 정시모집에서 역대 최고 경쟁률을 기록한 국립부경대가 대학의 인재 선발 방향과 미래 인재 양성 전략을 공유하고, 급변하는 교육 환경에 능동적으로 대응하기 위해 마련됐다.

이날 행사에서는 남승윤 국립부경대 입학본부 부본부장, 최현호 해양수산부 수산정책실장, 정종철 교육부 전 차관이 주제 발표자로 나선다.

남승윤 부본부장은 '국립부경대 인재 선발 방향'을 주제로 개교 80주년을 맞은 국립부경대의 주요 성과와 함께, 전임교원 1인당 연구비 국립대 1위 등 대학의 경쟁력을 소개하고 향후 미래인재 선발 방향을 제시할 예정이다.

이어 최현호 수산정책실장은 '수산 인재 양성 비전과 전략' 발표를 통해 해양수산부 부산 이전을 계기로 한 국가 수산·해양 산업 정책 방향과 연계된 인재 양성 전략, 대학과 지역이 함께 만들어가는 수산 인재 육성 로드맵을 설명한다.

정종철 전 차관은 '대전환 시대, 인재상과 미래형 선발 과제' 발표에서 AI·디지털 대전환 시대에 요구되는 핵심 역량 변화와 함께, 미래 인재상과 대학 선발 제도 변화에 따른 대응 과제를 제시한다.





배상훈 국립부경대 총장은 "AI 대전환 시대의 흐름과 해양수산부 부산 이전을 계기로 지역 수산·해양·물류 산업 생태계가 빠르게 재편되고 있다"며 "이번 세미나가 대학과 고교, 지역이 유기적으로 협력해 우수한 미래 인재를 선발·양성하는 방향을 함께 모색하는 자리가 되길 기대한다"고 말했다.

국립부경대학교 대학본부.

