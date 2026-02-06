원주시, ‘1호 은퇴자마을 시범사업’ 유치 총력…특별법 선제 대응

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



원주시, 첨단의료 결합 미니 신도시 추진

‘은퇴자마을 특별법’ 발맞춰 3개 전문 용역 가동

첨단의료·건강도시 강점 내세워 경쟁 우위 확보

강원도 원주시는 국회 본회의 통과를 앞둔 '은퇴자마을 조성 및 운영에 관한 특별법'에 선제적으로 대응하고 법 제정 이후 추진될 정부의 '1호 은퇴자마을 시범사업' 유치를 위해 총력에 나섰다.

원주시청 전경.

초고령사회 진입과 정부의 국정과제에 발맞춰, 원주시의 강점인 첨단 의료 인프라를 결합한 '원주 은퇴자 맞춤형 미니 신도시' 조성을 본격 추진할 계획이다.

최근 국회에서 제정이 가시화되고 있는 은퇴자마을 특별법은 법 공포 이후 정부 주도의 시범·공모 사업으로 이어질 가능성이 크다. 이 법안은 사업 시행자에게 개발부담금 등 각종 부담금을 감면하는 강력한 인센티브를 포함하고 있어, 법 제정과 동시에 전국 지자체들의 치열한 유치 경쟁이 예상된다.

이러한 상황에서 원주시의 발 빠른 대응이 주목받고 있다. 시는 지난해 9월부터 ▲기본구상 ▲교통접근성 부분 입지타당성 연구 ▲시범사업 유치 전략 수립 등 총 3개의 전문 용역을 동시에 추진하며 필요한 준비를 갖추고 있다.

특히 단순한 타당성 검토를 넘어, 시범사업 선정을 위한 구체적인 유치 전략과 잠재 수요자 분석까지 포함하고 있어 계획의 내실과 실현 가능성을 한층 높였다는 평가다.

원주시는 국내 최고의 의료·건강 인프라를 은퇴자 마을과 결합해 차별화된 경쟁력을 확보한다는 전략이다. '첨단의료·건강도시'라는 비전 아래, 의료·주거·문화·돌봄·체육이 유기적으로 결합한 고품격 주거 복합단지를 조성해 수도권 은퇴 인구의 유입을 적극 유도할 계획이다.





원강수 시장은 "체계적이고 신속한 준비를 통해 원주시가 대한민국을 대표하는 '1호 은퇴자 도시'의 표준 모델로 가장 먼저 선정될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

