BNK부산은행, 실수요자·사회배려층 대상 주담대 우대금리 시행

최대 0.20%P 금리 혜택… 청년·소상공인까지 포용금융 확대

BNK부산은행은 6일 실수요자와 서민, 사회배려계층의 주거비용 부담 완화를 위해 '따뜻한 주택담보대출 우대금리 제도'를 시행한다.

이 제도는 신규 주택담보대출 취급 시 최대 0.20%포인트의 우대금리를 제공하는 것이 핵심으로, 실수요자의 주거 안정을 지원하고 금융 부담을 완화하기 위해 마련됐다. 기존 다자녀·다문화·노부모 부양 가정 등에 한정됐던 우대금리 적용 대상을 사회배려계층 전반으로 확대해 포용금융 실천을 강화했다.

우대금리 적용 대상은 ▲85㎡ 이하 주택에 거주(예정)하는 1주택 실수요자 ▲저소득층·장애인가구·독거노인·한부모가족·다문화가족·국가유공자 등 사회배려층 ▲부산 지역에서 사업을 영위 중인 소상공인 ▲부산 지역 거주(예정) 청년층(39세 이하)이다.

우대금리 신청은 대상자 요건 확인을 위해 영업점 창구에서 가능하며, 관련 서류 제출을 통해 대상 여부를 확인한 후 금리가 적용된다.





장인호 부산은행 개인고객그룹장은 "금리 부담으로 어려움을 겪는 실수요자와 소상공인, 취약계층의 금융비용 부담을 덜기 위해 우대금리를 도입했다"며 "일회성 지원에 그치지 않고 금리 부담 완화와 가계부채의 질적 개선이 함께 이뤄질 수 있도록 실질적인 포용금융을 지속 추진하겠다"고 말했다.

BNK부산은행 본점.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

