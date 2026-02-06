인천 중봉터널·문학IC∼공단고가교, 혼잡도로 개선사업에 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 사업비 8724억원…국비 2543억원 확보

인천시는 국토교통부가 발표한 '제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획(2026∼2030년)'에 인천 2개 노선이 반영돼 국비 2543억원을 확보했다고 6일 밝혔다.

이번에 반영된 노선은 중봉터널 민간투자사업과 문학IC∼공단고가교 도로 건설사업으로, 총사업비 8724억원이 투입된다.

인천 중봉터널 민간투자사업 위치도. 인천시 제공

중봉터널 건설사업은 남북 2축 중 단절된 중봉대로(서구 경서동 경서삼거리∼왕길동 검단2교차로)를 연결하는 총연장 4.57km, 왕복 4차로 규모의 민간투자사업이다. 국비 512억원이 투입되며 봉수대로와 서곶로 일대의 교통혼잡을 완화할 것으로 기대된다.

국비 2031억원이 투입되는 문학IC∼공단고가교 도로 건설사업은 총연장 4km, 왕복 4차로 규모로 추진된다. 공단고가교∼서인천IC 혼잡도로와 연계된 도심 남북축 간선도로망을 구축해 장거리 교통수요를 분산시키고 도심 내부 교통혼잡을 완화할 전망이다.

시는 이들 사업에 대한 국비 확보로 시의 재정 부담을 덜고, 도심 교통문제를 해결할 기반을 마련했다고 설명했다.





인천시 관계자는 "이번 국비 확보는 인천 주요 혼잡도로의 개선 필요성을 정부 차원에서도 인정한 것"이라며 "사업을 차질 없이 추진해 시민이 체감하는 교통환경 개선을 이루겠다"고 밝혔다.

인천 문학IC∼공단고가교 도로 건설사업 위치도. 인천시 제공





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

