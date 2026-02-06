대구지방보훈청, 제대군인 전문위탁교육기관 5곳과 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

드론·조경·중장비 등 실무 중심 교육… 취업 연계 강화

국가보훈부 대구지방보훈청 제대군인지원센터는 지난 5일 정부대구지방합동청사에서 올해 제대군인 전문위탁교육기관으로 선정된 5개 교육기관과 업무협약을 체결했다.

대구지방보훈청 제대군인지원센터가 제대군인 전문위탁교육기관으로 선정된 5개 교육기관과 업무협약을 체결하고 있다. 대구지방보훈청 제공

이번에 선정된 전문위탁교육기관은 제대군인의 역량 강화와 취업 연계를 목표로 교육과정의 전문성, 운영 능력, 실무 적합성, 취업 연계 가능성 등을 종합적으로 평가해 공정한 절차를 거쳐 선정됐다.

2026년 대구제대군인지원센터가 운영하는 전문위탁교육 과정은 △경운대학교 산학협력단의 드론자격 교육과 임무 특화 전문가 양성 과정 △대구경북홈케어협동조합의 가전(에어컨) 케어 마스터 과정 △채고다방충망기술학원의 방충망 기술 교육 과정 △포항직업전문학교의 조경기능사 자격증 취득 과정 △경북산업직업전문학교의 지게차·굴착기 통합 실무 과정 등이다.

선정된 교육기관들은 오는 3월부터 순차적으로 제대군인을 대상으로 전문위탁교육을 운영하며, 교육 수료 후에는 취업상담, 민간기업 연계, 사후관리 등 취업지원 서비스를 제공할 계획이다.

협약식에서 양귀진 제대군인지원센터장은 "제대군인의 취업역량 강화를 위한 맞춤형 전문위탁교육을 내실 있게 운영해 성공적인 사회복귀를 지원해 달라"고 당부했다. 이에 협약 교육기관들도 제대군인들이 교육에 적극 참여해 목표를 달성할 수 있도록 적극 지원하겠다고 전했다.





제대군인지원센터는 5년 이상 중·장기 복무한 제대군인을 대상으로 취·창업 워크숍, 전문위탁교육, 전직지원금, 직업능력개발교육비 지원 등을 통해 전역 군인의 원활한 전직을 돕고 있다. 자세한 사항은 전화 또는 제대군인지원센터 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





