본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[인터뷰] 이광재 "노무현 정신 지키고자 불출마"

지혜진기자

입력2026.02.07 09:00

시계아이콘02분 12초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

이해찬-노무현 우정 떠올리며 결단
"전투에서 패배해도 전쟁에선 이겨야"
"미래세대 위한 국가 구상하고파"

이광재 전 강원도지사는 5일 아시아경제와의 인터뷰에서 강원도지사 선거 불출마와 관련해 "우상호 선배와 오랜 인연도 그렇고 강원도를 위해서는 둘이 힘을 합치는 게 중요하다고 생각했다"고 밝혔다. 이 전 지사는 각종 여론조사에서 차기 강원지사 지지율 선두권을 달렸는데, 우상호 전 청와대 정무수석 지지를 선언하면서 더불어민주당 강원지사 경선에 나서지 않기로 했다.


이 전 지사는 이날 인터뷰에서 "솔직히 마음은 쓰리다"면서 아쉬움을 감추지 않았다. 실제로 그는 출마 선언문부터 경선 준비까지 다 마친 것으로 알려졌다. 강원지사 출마를 공식 선언만 하면 되는 상황에서 그의 마음을 바꾼 건 (故)이해찬 전 국무총리와 (故)노무현 전 대통령의 우정이다. 지난달 이 전 총리의 빈소를 사흘 내 지키면서 결단이 섰다고 밝혔다.


[인터뷰] 이광재 "노무현 정신 지키고자 불출마" 이광재 더불어민주당 분당갑 지역위원장이 서울 중구에서 아시아경제와 인터뷰 하고 있다. 조용준 기자
AD

다시 되새긴 노무현 정신

불출마를 결심하며 노무현 정신을 떠올렸다는 이 전 지사는 "노상 함께해왔으니까 지켜야 했고 스스로 떳떳해야 했다"며 "(노 전 대통령을) 가장 가까이 모셨던 사람이 그런 걸 안 하면 스스로 떳떳하지 못하다"고 했다.


'노무현의 오른팔'인 이 전 지사는 노 전 대통령에 대한 두 가지 기억이 떠올랐다고 했다. 1995년 제1회 전국동시지방선거 당시 조순 서울시장 후보로부터 서울시 정무부시장 러닝메이트로 노 전 대통령과 함께하겠다는 확답을 받았으나 노 전 대통령은 민주당 험지인 부산시장에 출마하겠다는 결정을 내렸다. 노 전 대통령은 이 전 지사에게 "민주주의는 유권자에게 '칸'을 만들어줘야 한다"고 했다. 부산에서 지더라도 그 지역 유권자에게 최선의 후보를 내줘야 한다는 취지에서다.


또 한 가지 기억은 2000년 노 전 대통령이 지역주의 타파를 위해 사실상 당선이 보장된 서울 종로를 떠나 부산 북·강서을 국회의원 총선거에 출마한 일이다. 이 전 지사는 "저도 저를 버리고 우리가 전체적으로 승리할 수 있는 길에 기여하는 그런 정치 풍토 문화를 만드는 것도 필요하겠다고 판단했다"고 했다.


노 전 대통령의 아내인 권양숙 여사가 이 전 총리의 빈소에서 불출마를 권유했다는 이야기에 대해서는 "전혀 사실이 아니다"면서도 당의 원로들이 이 전 지사와 우 전 수석이 경선하는 게 "참 '거시기'하다"는 얘기를 많이 했다고 전했다.


이 전 지사는 노 전 대통령과 이 전 총리 사이처럼 우 전 수석과 우정을 지켜나가고 싶다고 했다. 그러면서 우 전 수석에게 '형님은 앞으로 나의 영원한 후원회장이다'고 말했다고 덧붙였다.


[인터뷰] 이광재 "노무현 정신 지키고자 불출마" 이광재 더불어민주당 분당갑 지역위원장이 서울 중구에서 아시아경제와 인터뷰 하고 있다. 조용준 기자

"전투에서 패배해도 전쟁에선 이겨야"

이 전 지사는 "미·중 패권전쟁이 구한말 같은 상황인데 여기서 생존의 길을 찾아야 한다"며 이재명 정부 성공을 위해 이번 지방선거 승리의 중요성을 강조했다. 그는 "나의 권력 의지보다는 우리의 권력 의지가 중요하다. 무엇보다 이재명 정부가 성공해야 한다"며 "경제 성장의 불씨가 조금 생기고 있는데, 이 불씨를 확실하게 만들어야 한다"고 했다.


그러면서 "나부터, 민주당부터 단합해야 한다. '나 아니면 안 된다'는 정치권의 고질병을 치유하고 싶었다"며 "그래서 여론조사도 앞서는 상황인데 불출마를 결심했다. 전투에서는 패배해도 전쟁에서 이겨야 한다는 면에서 단합하기 위해 승리의 밀알이 되고 싶다"고 했다.


최근 민주당과 조국혁신당 합당 제안 논의와 관련해선 아쉬움을 표하면서도 "지금이라도 늦지 않았다"고 했다. 그는 "대통령실은 직속 기본사회위원회를 두려고 하고 민주당도 기본사회위원회가 있고 혁신당도 기본사회권이라는 개념이 있는데 이런 정책적 어젠다를 전면에 내세우고 협상했더라면 더 나았을 것"이라며 "두 당이 합치면 국민께 무슨 이익을 줄 건지, 무엇을 할 건지가 있어야 지지해 줄 것"이라고 조언했다.


"미래세대 위한 국가 구상하고파"

노무현 정부 청와대 국정상황실장을 지낸 이 전 지사는 당시 국부펀드 운용 기관인 한국투자공사(KIC)를 설립하고 강원지사로서 동계올림픽을 유치하기 위해 다양한 인프라 유치 활동을 한 경험을 살려 미래세대를 위한 국가 구상을 하고 싶다고 했다.


당장 그가 불출마 결심 후 소셜네트워크서비스(SNS)에 올린 '강원도를 사랑하는 이광재가 드리는 편지'도 그 구상의 일부다. 사실 이는 이 전 지사의 출마선언문이었다고 한다.


▲강원 지역 산 가운데 절반가량이 국가 소유인데 이를 지방자치단체가 운영하도록 해 관광자원으로 키우도록 하는 방안 ▲강원랜드 주식 중 국가 보유 6%(2000억 원 이상)를 지자체에 주는 방안 등이 그 내용이다. 특히 이를 활용해 기본소득을 넘어 기본 자산을 실험해 미래에 대비해야 한다고 주장했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이 전 지사는 자신의 정책 구상을 우 전 수석에게 모두 전달했다고 한다. 이 전 지사는 "인공지능(AI)은 특이점의 시대를 가져올 것이다. 미·중 패권 전쟁은 갈수록 파고가 높아질 건데 과감한 도전이 국가적으로 필요하다"며 "이재명 정부 때 기회를 잡아야 한다"고 강조했다.




지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기