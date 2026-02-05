IOC, 첫 이란 출신 여성 위원 선출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제145차 IOC 총회서 찬성 95표 통과

이란 배드민턴 선수 최초 올림픽 출전

일부 무슬림 국가 여자 출전 태도 변화 주목

국제올림픽위원회(IOC)가 첫 이란 출신 여성 위원을 선출했다.

AP는 5일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 제145차 IOC 총회에서 이란 여자 배드민턴 선수 최초로 2020 도쿄 하계올림픽에 출전했던 소라야 아게히하지아(30)를 새 위원으로 선출했다고 보도했다. 역대 세 번째 이란 출신 IOC 위원이자 여성으로서는 최초다. 아게히하지아는 찬성 95표, 반대 2표를 받아 IOC 위원으로 뽑혔다.

이란 여자 배드민턴 선수 출신인 소라야 아게히하지아가 IOC 총회에서 여성 위원으로 선출된 뒤 소감을 말하고 있다. 밀라노=AP연합뉴스

AD

이란 출신이 위원으로 선출된 건 2004년 이후 처음이다. 게히하지아의 임기는 8년이다. 이 기간 2036 하계올림픽 개최지 선정 투표에도 참여한다. IOC 위원은 모두 107명이 됐다. 전체 위원 가운데 여성은 48명으로 44.9%를 차지한다.





AD

커스티 코번트리 IOC 위원장은 "아게히하지아는 IOC에 엄청난 자산이 될 것"이라며 "훌륭한 젊은 인재이자 매우 뛰어난 선수였고, 지금은 훌륭한 코치"라고 밝혔다. 아게히하지아의 합류로 이란 등 일부 무슬림 국가가 올림픽에 대한 변화가 생길지 관심이다. 무슬림 국가는 종교적 복장 규정을 이유로 들어 일부 종목에서 여자 선수의 올림픽 출전을 허용하지 않고 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>