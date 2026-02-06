국립경국대, 인도네시아 거점 확보…‘글로벌 인재 직행로’ 열었다

한국어 교육·유학생 유치·취업 연계까지

원스톱 협력체계 구축

국립경국대학교가 동남아시아 인재 유치의 교두보를 마련했다. 학령인구 감소로 위기를 겪는 지역대학이 해외에서 답을 찾는 '글로벌 생존 전략'을 본격화하는 모양새다.

국립경국대 RISE 사업단은 지난달 30일 인도네시아 한국교육원과 해외 우수 인재 유치 및 한국어·문화 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 인도네시아 내 한국어 학습 수요 확대와 대학의 국제 경쟁력 강화를 연계하기 위해 추진됐다. 양 기관은 ▲한국어·한국문화 교육 협력 ▲유학생 진학 연계 프로그램 운영 ▲한·인도네시아 공동 교육과정 개발 ▲교원·학생 교류 확대 등 전방위 협력에 나선다.

특히 단순 유학 상담을 넘어 '취업 연계형 글로벌 트랙' 도입을 함께 논의하며 실질적 성과 창출에 초점을 맞췄다. 해외 인재가 지역 대학에서 공부하고 지역 산업으로 취업까지 이어지는 구조를 만들어 '정주형 인재 양성' 모델을 구축하겠다는 구상이다.

현지 고등학생 대상 유학 설명회도 병행해 한국 유학의 기회와 대학 경쟁력을 소개했다. 대학 측은 이를 계기로 안정적인 유학생 확보 기반이 마련될 것으로 기대하고 있다.

김규년 인도네시아 한국교육원장은 "양 기관 협력이 한국어 확산과 인재 교류 확대의 계기가 되길 바란다"고 밝혔고, 임우택 국립경국대 RISE 사업단장은 "동남아 네트워크를 확대해 글로벌 경쟁력을 갖춘 지역 거점 대학으로 도약하겠다"고 강조했다.

국립경국대는 이번 협약을 시작으로 동남아시아 전역과의 교육 협력을 넓혀 국제화 캠퍼스 구축에 속도를 낼 계획이다.





지역대학의 미래는 더 교문 안에 머물지 않는다. 세계에서 학생을 모으고, 지역에서 성장시키는 구조가 곧 경쟁력이다. 국립경국대의 이번 행보는 '지방대의 글로벌화'가 선언이 아닌 실행 단계에 들어섰음을 보여주는 신호탄이다.





