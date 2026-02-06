본문 바로가기
돈 빌려줬는데 이자도 못 받아…4대 은행 '무수익여신' 증가세

김민영기자

문채석기자

입력2026.02.06 08:39

4대 은행 무수익여신 3분기 말 4조1994억원…전년비 32.2%↑
총여신보다 무수익여신 증가세 더 가팔라
손실 흡수능력 지표인 대손충당금적립률 227%→187%로 '뚝'

원금은 물론 이자조차 회수하지 못하는 '부실 대출'이 빠르게 늘고 있다. 이는 고금리 장기화와 경기 둔화가 맞물리며 기업과 가계의 상환 여력이 약화한 데 따른 결과로 풀이된다. 부실에 대비해 쌓아둔 충당금의 여유마저 줄어드는 추세여서, 은행의 수익성과 대출 공급 여력에 악영향을 미칠 수 있다는 우려가 나온다.



돈 빌려줬는데 이자도 못 받아…4대 은행 '무수익여신' 증가세
이자 수입 제로 '무수익여신' 증가세 뚜렷…지난해 3분기 이미 4조원대 돌파

6일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리 등 4대 은행의 무수익여신 잔액은 지난해 3분기 말 기준 총 4조1994억원으로, 전년 동기 대비 32.2%(1조226억원) 증가했다. 이는 지난해 3분기 누적 기준으로 이미 전년도 연간 규모를 넘어선 수치다.


4대 은행의 무수익여신 잔액은 2022년 말 2조2772억원, 2023년 말 2조7525억원, 2024년 말 3조1787억원 등으로 매년 가파른 증가세를 보이고 있다.


총여신은 거의 늘지 않는데 무수익여신은 이보다 빠르게 증가하고 있다. 지난해 3분기 기준 4대 은행의 총여신 잔액은 약 1627조원으로 전 분기 대비 1% 내외 늘어나는 데 그쳤지만, 같은 기간 무수익여신은 2%대 증가세를 보였다.


이에 따라 무수익여신이 전체 여신에서 차지하는 비중도 2022년 말 0.18%에서 2023년 말 0.20%, 2024년 말 0.22%로 높아진 데 이어, 2025년 3분기 기준 약 0.26%까지 상승한 것으로 나타났다. 이는 전체 대출에서 이자 수익을 창출하지 못하는 부실 대출이 늘어나고 있다는 얘기다.


무수익여신은 원금은 물론 이자도 전혀 받지 못하고 있는 대출을 말한다. 통상 은행은 원금을 3개월 이상 연체한 대출 가운데 이자 회수 가능성이 작다고 판단되면 이자를 수익으로 계산하지 않는다. 이렇게 이자 수입이 완전히 멈춘 대출을 모아 무수익여신으로 분류한다.


고금리·내수 부진에 빚 못 갚는 기업 늘어…은행은 '비상금' 빠르게 소진

무수익여신이 늘어난 배경에는 고금리와 경기 부진 속에 경영 여건이 악화한 기업이 증가한 영향이 크다. 한국은행에 따르면 지난해 12월 국내 예금은행의 기업대출 평균 금리는 신규취급액 기준 연 4.16%로, 지난해 5월(연 4.16%) 이후 가장 높은 수준을 보였다. 이처럼 금리 부담이 가중된 데다 내수 부진까지 겹치면서 빚을 갚지 못하거나 경영난으로 문 닫는 기업이 늘었다. 지난해 3분기 기준 4대 은행의 중소기업 대출 연체율은 평균 0.53%로, 2017년 2분기 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 지난해 기업회생 신청 건수(법원통계월보)는 총 1321건으로, 2024년(1094건) 대비 20.7% 급증했다.


가계 상황도 녹록지 않다. 한국은행은 지난해 상반기 금융안정보고서에서 자영업자 등 취약부문의 채무상환 능력 약화, 금리 인하 기조 아래 수도권 일부 지역 주택가격 상승과 이에 따른 가계부채 확대 위험 등의 취약 요인들에 유의해야 한다고 경고했다.


가계대출 규제 강화에 따른 이른바 '풍선효과'도 영향을 미쳤다는 분석이다. 금융권에 따르면 4대 은행의 대기업·중소기업 합산 기업대출 잔액은 지난해 1분기 말 약 825조원에서 2분기 말 829조원으로 소폭 늘어난 데 이어, 3분기 말에는 841조원까지 증가했다.


문제는 부실 대출이 늘어나는 속도가 손실 흡수 능력을 확충하는 속도보다 빠르다는 점이다. 금융권은 이자를 못 받는 대출이 늘어나면서 발생할 손실에 대비해 이른바 '비상금' 성격의 대손충당금을 쌓는다. 이 비상금의 규모를 보여주는 지표가 바로 대손충당금적립률이다. 대손충당금적립률은 2022년 227%에서 2023년 214%, 2024년 말 187%까지 내려왔다. 충당금 분모인 부실채권이 더 빠르게 늘었기 때문으로 풀이된다. 이는 은행의 손실이 현실화할 경우 이를 흡수할 수 있는 여력이 점차 약화되고 있음을 시사한다.


결국 비상금 역할을 하는 충당금의 여유가 줄어들면서 향후 은행의 수익성을 깎아먹고 대출 여력을 위축시킬 수 있다는 지적이 나온다.


서지용 상명대 경영학부 교수는 "이자 안 받는 부실대출이 늘고, 충당금 적립률이 줄어드는 건 대출 부실화가 심화되고 있다는 의미"라며 "은행 입장에선 경영 건전성이 나빠진다는 뜻"이라고 말했다.


그는 이어 "이 같은 추세가 이어질 경우 은행이 리스크 관리차원에서 차주를 선별해서 대출을 해주거나 대출금리를 높이면서 대출 문턱이 높아질 가능성이 있다"며 "중장기적으로 대출상품을 이용하는 금융소비자가 줄어 은행의 시장점유율과 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있다"고 덧붙였다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

