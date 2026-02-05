中 생성형 AI 이용자 6억명…전년 대비 141% 급증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보급률 42.8%…일상·산업 빠르게 확산

CNNIC "디지털 전환 이끄는 핵심 동력"

중국의 생성형 인공지능(AI) 이용자가 6억 명을 넘어섰다. 디지털 인프라 확충과 함께 생성형 AI가 일상과 산업 전반으로 빠르게 확산되며 자국의 디지털 전환을 이끄는 핵심 동력으로 자리 잡았다는 평가가 나온다.

5일 중국인터넷정보센터(CNNIC)가 발표한 제57차 '중국 인터넷 발전 통계 보고서'에 따르면, 2025년 말 기준 중국의 생성형 AI 이용자 수는 6억200만 명으로 집계됐다. 이는 전년 말 대비 141.7% 증가한 수치다. 같은 기간 생성형 AI 보급률은 42.8%로, 1년 새 25.2%포인트 상승했다.

중국 공산당 기관지 인민일보 계열의 영자지 글로벌타임스는 생성형 AI가 일상생활과 생산 활동 전반에 빠르게 통합되며 중국의 디지털·지능형 전환을 견인하고 있다고 평가했다. 특히 제14차 5개년 계획(2021~2025년) 기간 동안 인터넷과 디지털 산업의 성장세가 두드러졌다고 분석했다.

인터넷 인프라 확대도 지속되고 있다. 보고서에 따르면 2025년 말 기준 중국의 인터넷 이용자 수는 11억2천500만 명에 달해 인터넷 보급률이 80%를 넘어섰다.

이동통신 부문에서는 5G 기지국이 483만8천 개 구축됐고, 전국 모든 읍·면과 행정촌의 95%가 5G 서비스를 이용할 수 있는 것으로 조사됐다. 5G 진화 네트워크는 330개 이상 도시를 포괄하고 있으며, 고정 통신망의 경우 전국 도시의 약 3분의 2가 '기가비트 도시' 기준을 충족했다.

보고서는 또 AI와 디지털 기술 확산 과정에서 중소기업의 역할이 커지고 있다고 강조했다. 현재 중국에는 6천만 개 이상의 중소기업이 존재하며, 이는 전체 기업의 99.9%, 전체 고용의 84.3%, 기업 자산의 78%를 차지한다. 이 가운데 양자기술, AI, 저고도 경제 등 미래 산업 분야에서 기술력을 갖춘 이른바 '작은 거인(?精特新)' 기업은 약 6천 개에 이르는 것으로 집계됐다.

왕창칭 CNNIC 연구원은 "AI 플러스(+) 정책 아래에서 중소기업은 단순한 수혜자를 넘어 AI 응용의 주요 주체이자 현장의 실행자"라며 "정책적 지원이 확대되면서 중소기업의 혁신 역량과 AI 상용화 속도가 더욱 빨라질 것"이라고 전망했다.

중국 관영 매체들은 생성형 AI 확산이 행정, 의료, 교육 등 공공 서비스와 실물 경제 전반에 깊숙이 스며들고 있다고 평가했다. 전국 통합 행정 서비스 플랫폼 이용자는 9억4천만 명에 달했으며, 디지털 기술을 활용한 행정 효율화가 일상화 단계에 접어들었다는 분석이다.





AI 기반 번역·콘텐츠 제작 기술을 활용한 문화 산업의 해외 진출도 가속화되고 있다. 관영 매체들은 이를 통해 중국이 단순한 제조 수출을 넘어 '중국식 해법'을 세계 시장에 제시하는 단계로 나아가고 있다고 보도했다.





