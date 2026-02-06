‘경북 보육 컨트롤타워’ 새 선장…김혜숙호 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현장 중심 소통·연대 강화 선언

도내 어린이집 혁신 시동

경북 보육계를 이끌 경상북도 어린이집 연합회가 새 리더십 체제로 재편됐다.

예천군은 최근 안동 스탠포드호텔 그랜드볼룸 홀에서 도 어린이집 연합회 회장, 이·취임식을 열고, 예천군 어린이집 연합회 김혜숙 원장이 신임 회장으로 취임했다고 밝혔다.

김혜숙 예천군어린이집연합회장 경상북도 어린이집연합회장 취임

이날 행사에서는 그간 연합회의 조직 안정과 협력 체계 구축에 힘써온 장훈호 회장이 이임하고, 공로패를 전달받으며 임기를 마무리했다. 이어 김 신임 회장이 연합회기를 인수하며 새로운 출발을 공식화했다.

장훈호 이임 회장은 "원장들과 교직원들의 헌신 덕분에 연합회가 성장할 수 있었다"며 "앞으로도 경북 보육 발전을 위해 조력하겠다"고 소회를 밝혔다.

김혜숙 신임 회장은 취임사를 통해 '현장 목소리가 정책이 되는 연합회'를 강조했다. 그는 "보육 현장의 어려움을 직접 듣고 해결책을 찾는 실천형 연합회를 만들겠다"며 "소통과 화합을 바탕으로 경북 보육의 질적 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.

행사에 참석한 김학동 예천군수는 "어린이집은 아이와 부모, 지역사회를 잇는 가장 중요한 생활 인프라"라며 "지자체도 안정적인 보육 환경 조성에 적극적으로 힘쓰겠다"고 밝혔다.

도 어린이집 연합회는 도내 어린이집 간 협력 네트워크 구축과 교직원 역량 강화, 제도 개선 건의 등 보육 정책의 가교 구실을 맡고 있다. 새 집행부 출범을 계기로 현장 중심 정책 대응과 조직 결속이 한층 강화될 전망이다.





저출산과 지역 소멸이 맞물린 시대, 보육은 '돌봄'을 넘어 지역 생존 전략이다. 현장을 아는 리더가 전면에 나섰다는 점에서 이번 변화는 상징성이 크다. 김혜숙 체제가 경북 보육의 신뢰를 회복하고, 실질적 제도 개선으로 이어지는 전환점이 될지 주목된다.





