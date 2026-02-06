설 앞둔 진보면, 청년들이 만든 ‘떡국 온기’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

진보청년연합회, 경로당 41곳에 410㎏ 전달

윤경희 군수 “어르신 삶 챙기는 공동체 행정 실천”

설 명절을 앞두고 지역 청년들이 손수 마련한 '떡국 한 그릇'이 경로당마다 온기를 더했다.

진보청년연합회는 지난 1월 31일 청송군 진보면 관내 경로당 41개소를 순회하며 떡국 떡 410㎏을 전달하는 나눔 행사를 진행했다. 각 경로당에 10㎏씩 준비된 떡국 떡은 어르신들의 건강과 안부를 기원하는 마음을 담았다.

진보청년연합회 설 맞이 경로당 떡 나눔행사

AD

이번 행사는 물가 상승과 한파로 생활 부담이 커진 어르신들에게 실질적인 도움을 주고, 세대 간 정을 잇기 위해 마련됐다. 청년 회원들이 직접 차량에 떡을 싣고 경로당을 찾아 전달했으며, 단순한 물품 지원에 그치지 않고 생활 속 불편과 민생 애로사항을 듣는 '현장 소통'도 병행했다.

이날 행사에는 윤경희 군수와 도·군의원들도 함께해 떡국 떡을 나르며 어르신들과 담소를 나눴다. 주민과 행정이 자연스럽게 마주 앉는 자리가 연출되면서 나눔과 정책이 연결되는 '생활 밀착형 복지'의 의미를 더했다.

윤 군수는 "설 명절을 앞두고 어르신들께 따뜻한 마음을 전해준 청년들의 실천이 지역사회를 더욱 단단하게 만든다"며 "행정도 복지 사각지대를 세심하게 살피고, 어르신들이 체감할 수 있는 현장 중심 정책으로 보답하겠다"고 말했다.

연합회 홍민기 회장 역시 "작은 정성이지만 어르신들께 힘이 되길 바라는 마음으로 준비했다"며 "청년과 어르신, 행정이 함께 호흡하는 공동체 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 밝혔다.

지역사회는 이번 행사를 '청년 주도형 공동체 복지'의 모범 사례로 평가한다. 고령화가 빠르게 진행되는 농촌에서 청년들의 자발적 참여가 마을에 새로운 활력을 불어넣고 있다는 이유에서다. 떡국 떡 한 봉지에 담긴 정성이 세대 간 거리를 좁히는 연결고리가 되고 있다.





AD

거창한 지원보다 더 오래 남는 건 사람의 체온이다. 진보면을 도는 청년들의 발걸음은 단순한 봉사가 아니라 '함께 사는 지역'을 확인하는 과정이었다. 명절의 의미를 되살린 이 작은 나눔이 지역 공동체의 내일을 밝히고 있다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>