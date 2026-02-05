농식품부, '벼 보유현황' 파악한다…"수급상황 맞는 대책 마련 취지"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농가 등 벼 보유 현황 파악 현장 점검

정부가 쌀 수급 상황을 면밀히 파악하기 위해 농가 등 벼 보유 현황을 조사하기로 했다. 이를 바탕으로 쌀 수급 상황에 맞는 대책을 신속하게 마련할 방침이다.

농림축산식품부는 농가와 농협 등의 벼 보유 현황에 대한 행정조사를 실시한다고 5일 밝혔다.

지난달 23일 농식품부는 양곡소비량조사 결과와 재고 현황 등을 종합적으로 고려해 시장격리 10만t 중 4만5000t 추진을 보류했다. 또 대여곡 5만5000t의 반납 시기를 1년 연기하는 등의 쌀 수급 안정 방안을 발표했다.

이에 농식품부는 원료곡(벼) 재고 현황 등 쌀 수급 상황을 보다 면밀히 파악하기 위해 지방정부, 농업인 단체 등의 협조를 받아 농가 등이 벼를 얼마나 보유하고 있는지 지난 2월 4일부터 조사를 시작했고 신속히 마무리할 계획이다.

이와 함께 박정훈 농식품부 식량정책실장은 이날 전북 김제시 동김제농협과 지역 농가의 벼 보관 창고를 방문해 농가의 벼 보유 현황을 파악하고, 쌀 수급 상황에 대한 현장 의견을 청취했다.





박 실장은 "쌀은 주식으로 작은 수요 변동에도 가격이 큰 폭으로 변동할 우려가 있으므로 선제 대책이 중요하다"며 "지방정부의 협력을 통해 농가 벼 보유현황에 대한 파악이 이뤄지면, 상황에 맞는 대책을 신속하게 검토할 계획"이라고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

