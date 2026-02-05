본문 바로가기
영천·경산시, 3년째 고향사랑 기부로 '끈끈한 우정' 확인…지역 상생 모범

영남취재본부 최대억기자

입력2026.02.05 17:02

지적행정 교류 넘어 기부 문화 확산까지, 200만원 상호 기탁

영천시와 경산시의 지적부서가 단순한 업무 교류를 넘어 '고향사랑기부'를 통한 끈끈한 상생 행보를 이어가고 있다.


영천시 지적정보과와 경산시 토지정보과는 5일 영천시청에서 고향사랑기부제의 성공적인 정착과 지역 간 협력 강화를 위한 '고향사랑기부금 상호 기부식'을 개최했다.

영천·경산시, 3년째 고향사랑 기부로 '끈끈한 우정' 확인…지역 상생 모범 5일 영천시청에서 영천시, 경산시 지적부서 공무원들이 200만원의 고향사랑기부금을 상호 전달했다. 영천시 제공
이번 기부는 지난 2024년과 2025년에 이어 올해로 3년째 이어지는 정례 행사로, 양 지자체 간의 협력 모델이 일회성 이벤트에 그치지 않고 공고한 파트너십으로 자리 잡았음을 보여주는 사례로 평가받고 있다.


영천시와 경산시는 지적행정 분야의 우수사례를 공유하고 발전 방향을 모색하는 등 긴밀한 협력 관계를 유지해 왔다.


이러한 협력 관계를 바탕으로 고향사랑기부제를 통해 지역 간 상생을 도모하고, 지역사회 발전에 기여하는 뜻깊은 계기를 마련했다는 점에서 그 의미가 더욱 깊다.


고향사랑기부제는 개인이 자신의 주소지 외 지역에 기부하면 세액공제 혜택과 함께 기부금액의 30% 이내에 해당하는 답례품을 받을 수 있는 제도다.


1인당 연간 2000만원까지 기부할 수 있으며 이 중 10만원까지는 전액 세액공제가 가능하다.


영천시는 고향사랑기부금 답례품 발굴과 기부자 만족도 향상을 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 기부금이 지역사회에 실질적인 도움이 될 수 있도록 활용 방안을 적극 모색하고 있다.


구경승 영천시 지적정보과장은 "고향사랑기부제를 통해 두 시의 공직자 간 끈끈한 유대감을 다지고, 지역 상생 발전에 기여할 수 있어 매우 뜻깊다"며 "이번 상호 기부가 두 지역 간 신뢰를 더욱 공고히 하고, 지속적인 협력 관계를 이어가는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대한다"고 밝혔다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

