네이버 지식인 오류로 유명인 답변 노출…"진심으로 사과"

인물정보에 지식인 연동 과정서 발생 추정

네이버 "서비스 연결 프로세스 전반 재점검"



네이버에서 정치인과 연예인, 운동선수 등 유명인들이 과거 작성했던 지식인(지식iN) 답변 일부가 노출되는 사고가 발생했다. 네이버는 "이용자들에게 큰 불편과 우려를 끼친 점 진심으로 사과드린다"고 했다.

5일 IT 업계에 따르면 전날 저녁 네이버의 인물 검색 결과로 나오는 프로필에 '지식인' 버튼이 새로 추가됐다. 이 과정에서 국내 유명 인사들이 과거 네이버 지식인 서비스에 남긴 답변 기록 일부가 노출됐고, 삽시간에 온라인 커뮤니티에 퍼졌다.

네이버는 지식인 블로그에 올린 공지를 통해 "네이버 인물정보에 지식인 프로필 링크가 공개되는 오류가 발생했다"며 "해당 현상을 인지한 뒤 4일 오후 10시쯤 조치를 완료했다"고 설명했다.

이번에 노출된 내용 중에서는 정치인 천하람 개혁신당 원내대표가 대학교 재학 시절 올린 게시물이 주목받았다. 천 대표는 2004년 7월 등록된 게시글에서 '고려대 남녀차별이 심한가'라는 질문에 "조금 어이가 없다. 고대 남학우들이 다 욕구불만 변태들은 아니다"라는 취지의 글을 올렸다.

방송인 홍진경씨가 1년 전 지식인에 '키 멈추는 방법'에 대해 특정 병원과 의료진을 추천해 주는 글도 노출됐고, 배우 허성태씨가 주식 투자 관련 질문에 답한 내용도 온라인 커뮤니티에 공유됐다.

이번 답변 노출 사고는 네이버가 인물 정보를 등록 또는 수정할 때 사용하던 계정과 지식인 관련 콘텐츠가 갑자기 연동되는 과정에서 발생한 것으로 알려졌다. 현재 네이버 인물정보 검색 결과에 연동된 지식인 사이트 링크들은 모두 제외됐다.





네이버는 지식인 공식 블로그를 통해 "지식인 서비스팀이 동일한 문제가 다시는 재발하지 않도록 관련 설정과 타 서비스와의 연결 프로세스 전반을 다시 점검하고 있다"며 "큰 불편과 우려를 끼친 점 깊이 사과한다. 앞으로 서비스 안정성을 위해 더욱 노력하겠다"며 재차 고개를 숙였다.





