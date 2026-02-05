홍천군, 2027년 정부예산 확보 ‘선제적 대응’…실무역량 강화 교육 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 홍천군은 2027년도 정부예산 확보를 위한 선제적 대응 체계 구축을 위해 5일 군청 대회의실에서 '정부예산 확보 실무역량 강화 교육'을 개최했다.

홍천군이 2027년도 정부예산 확보를 위한 선제적 대응 체계 구축을 위해 5일 군청 대회의실에서 '정부예산 확보 실무역량 강화 교육'을 개최하고 있다. 홍천군 제공

이번 교육은 부서별 팀장과 실무자 100여 명이 참석한 가운데, 정부예산 제도에 대한 이해도를 높이고 국도비 확보를 위한 구체적인 전략을 공유하기 위해 마련됐다.

특히 강원특별자치도 예산과 국비전략팀장을 강사로 초청하여 ▲정부예산 편성 절차 ▲중앙부처 대응 및 협의 방법(노하우) ▲신규사업 발굴 전략 등 현장에서 즉시 활용 가능한 실무 중심의 내용을 전달해 참석자들의 이해를 도왔다. 또한 교육 후에는 질의응답을 통해 현안 사업에 대한 의견을 공유하는 시간도 마련됐다.

홍천군은 이번 교육을 기점으로 2027년도 정부예산 확보를 위한 신규사업 발굴과 전략 수립에 본격적으로 돌입한다. 군은 조만간 '제1차 정부예산 확보 전략 보고회'를 개최하여 부서별 사업 발굴 상황을 점검하고, 중앙부처를 상대로 한 전방위적인 국비 확보 활동을 지속할 방침이다.





군 관계자는 "지역 발전을 위한 핵심 동력은 결국 안정적인 재원 확보에 있다"며 "이번 교육을 통해 강화된 실무역량을 바탕으로 중앙부처와의 협력을 강화하고, 군민이 체감할 수 있는 신규사업들을 정부예산에 반영시키기 위해 총력을 다하겠다"고 밝혔다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

