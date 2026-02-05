순천시·KAIST 우주항공산업 MOU…성장 도약 발판 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

순천시-KAIST '맞손', 기술혁신.인재양성 워크숍

지난 4일 정원워케이션센터에서 한국과학기술원(KAIST)과 미래먹거리 우주항공산업 추진 업무협약 및 워크숍을 개최했다고 순천시는 밝혔다.

순천시와 한국과학기술원(KAIST), 우주항공산업 업무 MOU 체결. 순천시 제공

이번 행사는 국내 항공우주 계열 최고권위 대학 KAIST 항공우주공학과 이정률 학과장과 교수진 등 30여 명이 참석해 순천시 우주항공산업 발전 방향에 대한 폭넓은 정책적 조언과 우주항공산업 협력에 관한 업무협약으로 진행됐다.

순천시와 KAIST는 향후 시가 수행할 ▲국책 연구개발사업 및 항공우주 관련 신규사업에 대한 자문 협력 ▲우주산업에 대한 정보 교류 및 전문가 포럼.세미나 공동 개최를 통한 관.학 주도형 교류의 장 마련 ▲우주항공산업 발전과 관련 산업의 지역 인재 양성에 대해 보다 더 구체적인 실행 방안을 구축하기 위한 업무협약을 체결했다.

워크숍은 시 우주항공산업 추진현황 및 향후 사업계획 공유, 시 우주항공산업에 대한 KAIST 정책제언 및 향후 발전방안 논의의 순으로 진행됐다.

KAIST 이정률 항공우주공학과 학과장은 "지난 한 해 순천시가 순천 SAT 선정과 더불어 괄목할 만한 성과를 이루어 낸 점에서 주목할 만하다"며 "순천시와 카이스트가 향후 지역 인재 양성과 더불어 실질적이고 실행 가능한 사업에 협력을 통해 적극적으로 추진해 나갔으면 좋겠다"고 말했다.





시 관계자는 "올해 순천시는 우주항공산업 기반 확장, 위성 개발 및 방위산업 고도화 등 항공우주 도시로서의 경쟁력을 강화하기 위한 사업을 세밀하고 정교하게 진행할 계획이다"고 말했다. 이와 관련된 "고도화된 기술사업을 추진하기 위해서는 대학과 연구기관의 R&D, 인력지원이 필수적으로 수반된다"며 "민.관.학의 지속적인 연대를 통해 산업 생태계 구축을 위해 모든 역량을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr

